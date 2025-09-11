https://ria.ru/20250911/x5-2041161195.html
Х5 получила статус работодателя нового поколения от платформы Changellenge
Х5 получила статус работодателя нового поколения от платформы Changellenge - РИА Новости, 11.09.2025
Х5 получила статус работодателя нового поколения от платформы Changellenge
Х5 первой среди компаний в сфере ритейла прошла независимую сертификацию на получение статуса "Работодатель нового поколения" от карьерной платформы для... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Х5 первой среди компаний в сфере ритейла прошла независимую сертификацию на получение статуса "Работодатель нового поколения" от карьерной платформы для студентов Changellenge, сообщает компания. Статус работодателя, отвечающего запросам молодежи по ценностям и ожиданиям от работы, подтвердили также команды "Пятерочки" и Х5 Tech. Процедура сертификации включала подробный аудит кадровых практик, количественное исследование и серию глубинных интервью с молодыми сотрудниками компании. "Эксперты высоко оценили эффективность кадровых практик Х5 по шести направлениям: стратегия, люди, свобода, развитие, мотивация и условия работы", - отметили в компании. В настоящее время X5 сотрудничает со 150 вузами в разных регионах страны. По данным Х5, более 50 тысяч специалистов в возрасте до 25 лет уже выбрали компанию как место развития карьеры в разных направлениях. "Ритейл сейчас – одна из лучших сфер, в которых можно успешно и быстро строить карьеру. Как компания, мы открыты новому – людям, технологиям, идеям, приветствуем широту мышления и непредвзятость", – приводится в сообщении комментарий директора по развитию персонала и бренда работодателя Х5 Марии Верномудровой. Как отмечается на сайте Changellengе, статус "Работодатель нового поколения" получили также аудиторская компания Б1 и Альфа-Банк.
