https://ria.ru/20250911/x5-2041161195.html

Х5 получила статус работодателя нового поколения от платформы Changellenge

Х5 получила статус работодателя нового поколения от платформы Changellenge - РИА Новости, 11.09.2025

Х5 получила статус работодателя нового поколения от платформы Changellenge

Х5 первой среди компаний в сфере ритейла прошла независимую сертификацию на получение статуса "Работодатель нового поколения" от карьерной платформы для... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:19:00+03:00

2025-09-11T12:19:00+03:00

2025-09-11T12:19:00+03:00

x5 retail group

альфа-банк

ритейл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959017184_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c36c30c1c4a711988a7a56fcdbe477.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Х5 первой среди компаний в сфере ритейла прошла независимую сертификацию на получение статуса "Работодатель нового поколения" от карьерной платформы для студентов Changellenge, сообщает компания. Статус работодателя, отвечающего запросам молодежи по ценностям и ожиданиям от работы, подтвердили также команды "Пятерочки" и Х5 Tech. Процедура сертификации включала подробный аудит кадровых практик, количественное исследование и серию глубинных интервью с молодыми сотрудниками компании. "Эксперты высоко оценили эффективность кадровых практик Х5 по шести направлениям: стратегия, люди, свобода, развитие, мотивация и условия работы", - отметили в компании. В настоящее время X5 сотрудничает со 150 вузами в разных регионах страны. По данным Х5, более 50 тысяч специалистов в возрасте до 25 лет уже выбрали компанию как место развития карьеры в разных направлениях. "Ритейл сейчас – одна из лучших сфер, в которых можно успешно и быстро строить карьеру. Как компания, мы открыты новому – людям, технологиям, идеям, приветствуем широту мышления и непредвзятость", – приводится в сообщении комментарий директора по развитию персонала и бренда работодателя Х5 Марии Верномудровой. Как отмечается на сайте Changellengе, статус "Работодатель нового поколения" получили также аудиторская компания Б1 и Альфа-Банк.

https://ria.ru/20250908/mars-2040452802.html

https://realty.ria.ru/20250905/soglashenija-2039911579.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

x5 retail group, альфа-банк, ритейл