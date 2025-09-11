https://ria.ru/20250911/vsu-2041239219.html

В России четверых военных ВСУ внесли в список террористов

россия

курская область

новосибирск

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Четверо военных ВСУ, осужденные в России за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Захарычев Владимир Владимирович*, 19.11.1968 г.р., г. Новосибирск... Королев Александр Вячеславович*, 21.02.1979 г.р., г. Гремячинск Пермской области РСФСР, Таратута Николай Николаевич*, 18.03.1976 г.р., г. Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР, Пецера Антон Владимирович*, 27.07.1979 г.р., г. Кировоград Украинской ССР", - говорится на сайте. В конце июня СК РФ сообщил, что четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов. Было установлено, что в октябре 2024 года Таратута*, Королев*, Захарычев* и Пецера* с автоматами и гранатами вторглись в РФ в целях совершения теракта. Так, находясь в селе Ольговка Кореневского района Курской области, они угрожали и запугивали местных жителей, не давали им эвакуироваться, а также неоднократно открывали огонь по военным РФ и мирным гражданам. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба. *Внесены в список террористов и экстремистов

