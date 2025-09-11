Рейтинг@Mail.ru
В России четверых военных ВСУ внесли в список террористов - РИА Новости, 11.09.2025
16:19 11.09.2025
В России четверых военных ВСУ внесли в список террористов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Четверо военных ВСУ, осужденные в России за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Захарычев Владимир Владимирович*, 19.11.1968 г.р., г. Новосибирск... Королев Александр Вячеславович*, 21.02.1979 г.р., г. Гремячинск Пермской области РСФСР, Таратута Николай Николаевич*, 18.03.1976 г.р., г. Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР, Пецера Антон Владимирович*, 27.07.1979 г.р., г. Кировоград Украинской ССР", - говорится на сайте. В конце июня СК РФ сообщил, что четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов. Было установлено, что в октябре 2024 года Таратута*, Королев*, Захарычев* и Пецера* с автоматами и гранатами вторглись в РФ в целях совершения теракта. Так, находясь в селе Ольговка Кореневского района Курской области, они угрожали и запугивали местных жителей, не давали им эвакуироваться, а также неоднократно открывали огонь по военным РФ и мирным гражданам. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба. *Внесены в список террористов и экстремистов
россия, курская область, новосибирск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курская область, Новосибирск, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Четверо военных ВСУ, осужденные в России за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Захарычев Владимир Владимирович*, 19.11.1968 г.р., г. Новосибирск... Королев Александр Вячеславович*, 21.02.1979 г.р., г. Гремячинск Пермской области РСФСР, Таратута Николай Николаевич*, 18.03.1976 г.р., г. Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР, Пецера Антон Владимирович*, 27.07.1979 г.р., г. Кировоград Украинской ССР", - говорится на сайте.
В конце июня СК РФ сообщил, что четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов. Было установлено, что в октябре 2024 года Таратута*, Королев*, Захарычев* и Пецера* с автоматами и гранатами вторглись в РФ в целях совершения теракта.
Так, находясь в селе Ольговка Кореневского района Курской области, они угрожали и запугивали местных жителей, не давали им эвакуироваться, а также неоднократно открывали огонь по военным РФ и мирным гражданам.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.
*Внесены в список террористов и экстремистов
РоссияКурская областьНовосибирскФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
