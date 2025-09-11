https://ria.ru/20250911/vs-2041101590.html

Марочко рассказал о продвижении российских войск к Северску

Марочко рассказал о продвижении российских войск к Северску - РИА Новости, 11.09.2025

Марочко рассказал о продвижении российских войск к Северску

Вооруженные силы России продвигаются с южного направления к Северску в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T08:02:00+03:00

2025-09-11T08:02:00+03:00

2025-09-11T08:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

россия

донецкая народная республика

андрей марочко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292183_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7197580f13210f0455c1bb3d04fc85b7.jpg

ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России продвигаются с южного направления к Северску в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и продвинулись в населенном пункте Переездное, заняв порядка 50% поселка. Также есть улучшения в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка", - заявил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники. Данные населенные пункты находятся южнее Северска. Расстояние между Переездным и Северском составляет около 9 километров по прямой. Марочко отметил, что все подразделения армии России, действующие на данном участке фронта, выполняют боевую задачу по освобождению Северска и увеличению буферной зоны у административной границы соседней ЛНР. Северск расположен на северо-западе ДНР. Этот город находится в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска. Для украинских военных Северск имеет стратегическое значение, так как он защищает важный путь на Лиман и Славянск, который до сих пор находится под контролем Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

северск, россия, донецкая народная республика, андрей марочко