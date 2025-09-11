Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении российских войск к Северску - РИА Новости, 11.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 11.09.2025
Марочко рассказал о продвижении российских войск к Северску
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России продвигаются с южного направления к Северску в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и продвинулись в населенном пункте Переездное, заняв порядка 50% поселка. Также есть улучшения в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка", - заявил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники. Данные населенные пункты находятся южнее Северска. Расстояние между Переездным и Северском составляет около 9 километров по прямой. Марочко отметил, что все подразделения армии России, действующие на данном участке фронта, выполняют боевую задачу по освобождению Северска и увеличению буферной зоны у административной границы соседней ЛНР. Северск расположен на северо-западе ДНР. Этот город находится в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска. Для украинских военных Северск имеет стратегическое значение, так как он защищает важный путь на Лиман и Славянск, который до сих пор находится под контролем Украины.
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России продвигаются с южного направления к Северску в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и продвинулись в населенном пункте Переездное, заняв порядка 50% поселка. Также есть улучшения в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка", - заявил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники.
Данные населенные пункты находятся южнее Северска. Расстояние между Переездным и Северском составляет около 9 километров по прямой. Марочко отметил, что все подразделения армии России, действующие на данном участке фронта, выполняют боевую задачу по освобождению Северска и увеличению буферной зоны у административной границы соседней ЛНР.
Северск расположен на северо-западе ДНР. Этот город находится в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска. Для украинских военных Северск имеет стратегическое значение, так как он защищает важный путь на Лиман и Славянск, который до сих пор находится под контролем Украины.
