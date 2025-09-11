https://ria.ru/20250911/vostok-2041162577.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 11.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 265 военнослужащих в зоне действия группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли более 265 военнослужащих в зоне действия группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ в четверг."ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что группировка "Восток" нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области.

