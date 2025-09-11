https://ria.ru/20250911/ukraina-2041320753.html

Украинцы будут учить поляков сбивать дроны

Польские военные поедут на Украину учиться сбивать дроны, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности. РИА Новости, 11.09.2025

ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Польские военные поедут на Украину учиться сбивать дроны, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности. "Я с удовольствием принял предложение президента Зеленского. Мы уже говорим о технических моментах", - сказал Туск, отвечая на вопрос об изучении польскими военными украинского опыта. Он уточнил, что с целью организации такого обучения в Киев направляются министры обороны и иностранных дел Польши. "Сегодня в Киев отправился министр (иностранных дел Радослав – ред.) Сикорский, во вторник там будет министр (национальной обороны Владислав – ред.) Косиняк-Камыш, а в этот момент между собой уже разговаривают профессионалы, в том числе военные, каким образом Польше перенять украинский опыт", - сказал польский премьер. Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

