США понимают необходимость не натравливать Украину на Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 11.09.2025
15:53 11.09.2025
США понимают необходимость не натравливать Украину на Россию, заявил Лавров
В США есть понимание необходимости не вооружать Украину, а заниматься устранением первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2025
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. В США есть понимание необходимости не вооружать Украину, а заниматься устранением первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В США есть понимание необходимости не натравливать Украину больше и больше на Россию, не вооружать Украину, чтобы очередную порцию граждан Украины кидать в эту топку, а заниматься устранением первопричин кризиса. Мы будем на этой основе развивать диалог и с США, и со всеми теми нашими коллегами, которые готовы помогать в поиске согласованных решений ", - сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. В США есть понимание необходимости не вооружать Украину, а заниматься устранением первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
США есть понимание необходимости не натравливать Украину больше и больше на Россию, не вооружать Украину, чтобы очередную порцию граждан Украины кидать в эту топку, а заниматься устранением первопричин кризиса. Мы будем на этой основе развивать диалог и с США, и со всеми теми нашими коллегами, которые готовы помогать в поиске согласованных решений ", - сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине
В миреРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
