https://ria.ru/20250911/ukraina-2041229091.html

США понимают необходимость не натравливать Украину на Россию, заявил Лавров

США понимают необходимость не натравливать Украину на Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 11.09.2025

США понимают необходимость не натравливать Украину на Россию, заявил Лавров

В США есть понимание необходимости не вооружать Украину, а заниматься устранением первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T15:53:00+03:00

2025-09-11T15:53:00+03:00

2025-09-11T15:53:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg

СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. В США есть понимание необходимости не вооружать Украину, а заниматься устранением первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В США есть понимание необходимости не натравливать Украину больше и больше на Россию, не вооружать Украину, чтобы очередную порцию граждан Украины кидать в эту топку, а заниматься устранением первопричин кризиса. Мы будем на этой основе развивать диалог и с США, и со всеми теми нашими коллегами, которые готовы помогать в поиске согласованных решений ", - сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250911/ukraina-2041088043.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп