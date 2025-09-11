https://ria.ru/20250911/uchenye-2041107384.html

Самарские ученые научились превращать лучи лазера в фотонные нейроны

Самарские ученые научились превращать лучи лазера в фотонные нейроны

самарский университет

российская академия наук

САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Самарские ученые рассчитали, как "превратить" лучи лазера в фотонные нейроны, исследование может помочь при создании оптических нейросетей нового поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского университета имени Королева. "Для развития в этой сфере (искусственного интеллекта - ред.), безусловно, потребуются новые технические решения, и одним из таких многообещающих решений может стать разработка нейроморфных, то есть подобных мозгу, процессоров, создаваемых на платформе фотоники в виде комплекса оптических нейросетей. Наша научная группа изучает перспективы использования в таких нейросетях одной из разновидностей лазеров - так называемого VCSEL ("виксель")", - сообщил старший научный сотрудник Научно-образовательного центра физики неравновесных открытых систем Самарского университета, научный сотрудник Самарского филиала Физического института имени Лебедева РАН Антон Кренц. Ученые отмечают, что для работы "викселей" в качестве фотонных нейронов пригодится их широкоапертурность - возможность формировать широкий пучок. То есть вместо узкого сфокусированного луча они могут генерировать расходящийся пучок, проявляющий хаотическую динамику. Ученые выявили и рассчитали параметры, при которых возникает сильно расходящийся пучок. В этом состоянии хаотической динамики лазеры также могут образовывать сложные упорядоченные пространственно-временные структуры. Ученые рассчитали условия, при которых это происходит, и какие именно структуры возникают "Возможность управлять хаотической динамикой "викселей" позволит разрабатывать на их основе нанолазеры - полупроводниковые устройства размерами в несколько сотен нанометров, которые могут найти широкое применение в самых различных сферах, например, в медицине, телекоммуникациях, но прежде всего - в области технологий систем искусственного интеллекта", - отметил Кренц. На основе подобных фотонных нейронов в перспективе можно будет создавать миниатюрные оптические нейронные сети нового поколения, которые будут скоростными и энергоэффективными, схожими по устройству с мозгом живых существ, считают ученые.

