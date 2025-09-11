Трамп приостановил депортацию рабочих из Южной Кореи
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил депортацию южнокорейских рабочих, которые были задержаны в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия, предложив им остаться для обучения американцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Трамп приостановил депортацию сотен южнокорейских рабочих... и предложил им остаться, чтобы обучать американцев", - говорится в публикации со ссылкой на южнокорейских чиновников.
По данным издания, Трамп заявил, что задержанные граждане Южной Кореи являются квалифицированными рабочими, и предложил им либо остаться в США для участия в обучении американских рабочих, либо вернуться в Южную Корею.
Южнокорейский чиновник рассказал газете, что многие из задержанных "были истощены и находились в шоке". Как отмечается, министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён рекомендовал им сначала вернуться в Южную Корею, а затем при необходимости получить разрешение для возвращения на работу.
Как подтвердил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, чартерный самолет с 316 гражданами Южной Кореи и 14 иностранцами вылетит из США в четверг примерно в 15.00 по Сеулу (09.00 мск), чтобы вывезти ранее задержанных работников в Республику Корея. Один южнокореец вызвался остаться в США.
Президент отметил, что изначально работников должны были перевозить автобусами из места задержания к самолету в наручниках, но южнокорейская сторона договаривалась об их свободной перевозке и добровольном выезде из страны без последующих санкций при въезде в США, о чем в итоге получилось договориться с американской стороной благодаря прямому указанию из Белого дома.