Трамп приостановил депортацию рабочих из Южной Кореи - РИА Новости, 11.09.2025
10:01 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/tramp-2041119531.html
Трамп приостановил депортацию рабочих из Южной Кореи
Трамп приостановил депортацию рабочих из Южной Кореи - РИА Новости, 11.09.2025
Трамп приостановил депортацию рабочих из Южной Кореи
Президент США Дональд Трамп приостановил депортацию южнокорейских рабочих, которые были задержаны в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил депортацию южнокорейских рабочих, которые были задержаны в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия, предложив им остаться для обучения американцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. "Трамп приостановил депортацию сотен южнокорейских рабочих... и предложил им остаться, чтобы обучать американцев", - говорится в публикации со ссылкой на южнокорейских чиновников. По данным издания, Трамп заявил, что задержанные граждане Южной Кореи являются квалифицированными рабочими, и предложил им либо остаться в США для участия в обучении американских рабочих, либо вернуться в Южную Корею. Южнокорейский чиновник рассказал газете, что многие из задержанных "были истощены и находились в шоке". Как отмечается, министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён рекомендовал им сначала вернуться в Южную Корею, а затем при необходимости получить разрешение для возвращения на работу. Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате были задержаны не менее 475 человек. Из них не менее 300 человек, по сообщениям, были гражданами Южной Кореи. Как подтвердил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, чартерный самолет с 316 гражданами Южной Кореи и 14 иностранцами вылетит из США в четверг примерно в 15.00 по Сеулу (09.00 мск), чтобы вывезти ранее задержанных работников в Республику Корея. Один южнокореец вызвался остаться в США. Президент отметил, что изначально работников должны были перевозить автобусами из места задержания к самолету в наручниках, но южнокорейская сторона договаривалась об их свободной перевозке и добровольном выезде из страны без последующих санкций при въезде в США, о чем в итоге получилось договориться с американской стороной благодаря прямому указанию из Белого дома.
Трамп приостановил депортацию рабочих из Южной Кореи

FT: Трамп приостановил депортацию южнокорейских рабочих, предложив им сделку

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановил депортацию южнокорейских рабочих, которые были задержаны в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия, предложив им остаться для обучения американцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Трамп приостановил депортацию сотен южнокорейских рабочих... и предложил им остаться, чтобы обучать американцев", - говорится в публикации со ссылкой на южнокорейских чиновников.
Трамп потребовал усилить меры по депортации нелегалов из США
16 июня, 04:17
16 июня, 04:17
По данным издания, Трамп заявил, что задержанные граждане Южной Кореи являются квалифицированными рабочими, и предложил им либо остаться в США для участия в обучении американских рабочих, либо вернуться в Южную Корею.
Южнокорейский чиновник рассказал газете, что многие из задержанных "были истощены и находились в шоке". Как отмечается, министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён рекомендовал им сначала вернуться в Южную Корею, а затем при необходимости получить разрешение для возвращения на работу.
Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате были задержаны не менее 475 человек. Из них не менее 300 человек, по сообщениям, были гражданами Южной Кореи.
Как подтвердил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, чартерный самолет с 316 гражданами Южной Кореи и 14 иностранцами вылетит из США в четверг примерно в 15.00 по Сеулу (09.00 мск), чтобы вывезти ранее задержанных работников в Республику Корея. Один южнокореец вызвался остаться в США.
Президент отметил, что изначально работников должны были перевозить автобусами из места задержания к самолету в наручниках, но южнокорейская сторона договаривалась об их свободной перевозке и добровольном выезде из страны без последующих санкций при въезде в США, о чем в итоге получилось договориться с американской стороной благодаря прямому указанию из Белого дома.
Полиция арестовала мужчину, перелезшего через стену поместья Трампа
24 января, 04:51
24 января, 04:51
 
