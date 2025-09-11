https://ria.ru/20250911/tatarstan-2041128763.html

Татарстан установил 200 бесплатных точек Wi-Fi, планируются еще 300

КАЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Двести бесплатных точек Wi-Fi установили в Татарстане, планируют запустить еще 300 до конца октября, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин. С июня в Татарстане для защиты населения применяются временные ограничения работы мобильного интернета в период действия режима "Беспилотная опасность". Снижение скорости мобильного интернета вызывает ряд проблем в сфере публичных и коммерческих услуг, где сервисы привязаны к мобильному интернету. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил рассмотреть возможность увеличения количества общественных точек Wi-Fi на фоне частого действия режима беспилотной опасности. Общественные сети Wi-Fi, по мнению Минниханова, позволят обеспечить жителей республики устойчивой связью в нынешних условиях. "Уже установлено 200 таких точек в виде специальных аншлагов, согласованных с мэрией Казани. Ими бесплатно и без рекламы воспользовались уже более 50 тысяч жителей. До конца октября планируется запуск дополнительных 300 точек", - сказал Хайруллин журналистам. Особое внимание в развитии инфраструктуры общественного доступа к интернету уделяется уличному покрытию. В частности, оператор "Уфанет" реализует проект по размещению публичных Wi-Fi точек в парках, скверах и на улицах города, что решает проблему доступа к интернету в помещениях торговых центров и гостиниц, отметил чиновник. По информации главы минцифры республики, актуальная карта с 508 доступными локациями общественного Wi-Fi опубликована на официальном сайте министерства. Горожане могут бесплатно пользоваться Wi-Fi в открытых общественных пространствах. Работа по расширению сети точек доступа продолжается. Хайруллин сообщил, что для оперативного решения проблем с мобильной связью работает единый телефон горячей линии 122. По этому номеру можно сообщить о местах, где мобильная связь отсутствует, для последующего устранения проблемы специалистами минцифры республики и операторов связи.

