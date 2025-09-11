Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил бизнесмена Пономарева к 14 годам колонии - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/sud-2041250641.html
Суд приговорил бизнесмена Пономарева к 14 годам колонии
Суд приговорил бизнесмена Пономарева к 14 годам колонии - РИА Новости, 11.09.2025
Суд приговорил бизнесмена Пономарева к 14 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бизнесмена Константина Пономарева, известного судебными тяжбами с IKEA, по делу о хищении у Лесбанка... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:01:00+03:00
2025-09-11T17:01:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
республика крым
константин пономарев (бизнесмен)
анна ставицкая
сергей никитин
ikea international group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бизнесмена Константина Пономарева, известного судебными тяжбами с IKEA, по делу о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков общей стоимостью более одного миллиарда рублей, передает в четверг корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Пономарева виновным…, назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы",- огласила приговор судья. Кроме того, ему назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Гособвинитель в прениях сторон ранее запросил в качестве наказания для Пономарева 14 лет лишения свободы со штрафом в 2,5 миллиона рублей и конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей. Как заявляла РИА Новости адвокат бизнесмена Анна Ставицкая, вину он не признает. По делу проходят еще два фигуранта: бывший председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова. Для Пономарева это уже третий приговор. В декабре 2020 года Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к десяти годам и двум месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма. Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены. Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил по первому приговору восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более десяти лет, касается непосредственно хищений.
https://ria.ru/20250911/moshenniki-2041117653.html
https://ria.ru/20250911/vzyatki-2041090816.html
https://ria.ru/20241212/koloniya-1988833217.html
москва
московская область (подмосковье)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московская область (подмосковье), республика крым, константин пономарев (бизнесмен), анна ставицкая, сергей никитин, ikea international group, кубаньэнерго
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Республика Крым, Константин Пономарев (бизнесмен), Анна Ставицкая, Сергей Никитин, IKEA International Group, Кубаньэнерго
Суд приговорил бизнесмена Пономарева к 14 годам колонии

Суд приговорил бизнесмена Пономарева к 14 годам колонии за хищение векселей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бизнесмена Константина Пономарева, известного судебными тяжбами с IKEA, по делу о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков общей стоимостью более одного миллиарда рублей, передает в четверг корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Пономарева виновным…, назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы",- огласила приговор судья. Кроме того, ему назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Москве мошенникам вынесли приговор за хищение средств умерших абонентов
09:49
Гособвинитель в прениях сторон ранее запросил в качестве наказания для Пономарева 14 лет лишения свободы со штрафом в 2,5 миллиона рублей и конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей.
Как заявляла РИА Новости адвокат бизнесмена Анна Ставицкая, вину он не признает. По делу проходят еще два фигуранта: бывший председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова. Для Пономарева это уже третий приговор.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Экс-сотрудник "Лукойла" давал взятки таможенникам
04:15
В декабре 2020 года Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к десяти годам и двум месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены. Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил по первому приговору восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более десяти лет, касается непосредственно хищений.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Экс-менеджеру Финпромбанка дали срок за растрату
12 декабря 2024, 15:06
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Республика КрымКонстантин Пономарев (бизнесмен)Анна СтавицкаяСергей НикитинIKEA International GroupКубаньэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала