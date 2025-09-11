https://ria.ru/20250911/sud-2041250641.html

Суд приговорил бизнесмена Пономарева к 14 годам колонии

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бизнесмена Константина Пономарева, известного судебными тяжбами с IKEA, по делу о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков общей стоимостью более одного миллиарда рублей, передает в четверг корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Пономарева виновным…, назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы",- огласила приговор судья. Кроме того, ему назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Гособвинитель в прениях сторон ранее запросил в качестве наказания для Пономарева 14 лет лишения свободы со штрафом в 2,5 миллиона рублей и конфискацией имущества на сумму более одного миллиарда рублей. Как заявляла РИА Новости адвокат бизнесмена Анна Ставицкая, вину он не признает. По делу проходят еще два фигуранта: бывший председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова. Для Пономарева это уже третий приговор. В декабре 2020 года Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к десяти годам и двум месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма. Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены. Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил по первому приговору восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более десяти лет, касается непосредственно хищений.

