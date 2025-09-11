https://ria.ru/20250911/ssha-2041305507.html

В Нью-Йорке началась церемония в годовщину терактов 11 сентября

Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке, меры безопасности для горожан не усилены, передает корреспондент РИА Новости.

НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости, Алексей Алексеев. Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке, меры безопасности для горожан не усилены, передает корреспондент РИА Новости. Церемония проходит на следующий день после убийства активиста Чарли Кирка. В Нью-Йорк для участия в памятной акции должен был приехать вице-президент Джей Ди Вэнс, однако, по сообщениями СМИ, вместо этого он отправится в Юту - на встречу с семьей убитого активиста Чарли Кирка. Из-за убийства Кирка усилили меры безопасности в Белом доме. В Нью-Йорке же повышенных мер безопасности не наблюдается. Как и в прошлом году, перекрыт только периметр, в котором и проходит церемония. В городе она традиционно начинается с минуты молчания в 08.46 (15.46 мск) - в это время первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Закончится она вечером: два мощных луча голубого цвета из 88 прожекторов появятся в небе над Манхэттеном, символизируя уничтоженные в теракте башни-близнецы. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

Падение "Башен-близнецов". 20 лет теракту 11 сентября 20 лет назад 19 террористов Аль-Каиды*(террористическая организация, запрещенная в России) захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаку на Соединенные Штаты Америки. Два самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании. Всемирный торговый центр был символом послевоенного процветания США. Построенные в начале 1970-х «башни-близнецы» были выдающимся инженерным сооружением своего времени и стали одной из архитектурных икон Нью-Йорка. Их разрушение стало новой точкой отсчета. Жертвами терактов стали 2977 человек. Были установлены личности 19 погибших террористов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливана. Они находились в США на законных основаниях. В ответ на серию терактов американцы в 2001 году ввели войска в Афганистан. А спустя 20 лет Представитель движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид заявил, что нет доказательств причастности к терактам Усамы бен Ладена. Родственники погибших требовали рассекретить данные о событиях рокового дня. Незадолго до двадцатой годовщины президент США Джо Байден подписал указ об обнародовании правительственных документов, связанных с атаками 11 сентября 2001 года.

