В Нью-Йорке началась церемония в годовщину терактов 11 сентября

В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября
Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.
Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.
Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.
В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.
Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.
Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.
Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.
"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.
Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.
Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.
