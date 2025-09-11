Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке началась церемония в годовщину терактов 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/ssha-2041305507.html
В Нью-Йорке началась церемония в годовщину терактов 11 сентября
В Нью-Йорке началась церемония в годовщину терактов 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2025
В Нью-Йорке началась церемония в годовщину терактов 11 сентября
Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке, меры безопасности для горожан не усилены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T19:51:00+03:00
2025-09-11T19:51:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
чарли кирк
сша
теракты 11 сентября (2001)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041304984_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_a6c0e5e7dd1770a8a5d52e67debfd14f.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости, Алексей Алексеев. Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке, меры безопасности для горожан не усилены, передает корреспондент РИА Новости. Церемония проходит на следующий день после убийства активиста Чарли Кирка. В Нью-Йорк для участия в памятной акции должен был приехать вице-президент Джей Ди Вэнс, однако, по сообщениями СМИ, вместо этого он отправится в Юту - на встречу с семьей убитого активиста Чарли Кирка. Из-за убийства Кирка усилили меры безопасности в Белом доме. В Нью-Йорке же повышенных мер безопасности не наблюдается. Как и в прошлом году, перекрыт только периметр, в котором и проходит церемония. В городе она традиционно начинается с минуты молчания в 08.46 (15.46 мск) - в это время первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Закончится она вечером: два мощных луча голубого цвета из 88 прожекторов появятся в небе над Манхэттеном, символизируя уничтоженные в теракте башни-близнецы. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
https://ria.ru/20250911/kirk-2041301344.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Падение "Башен-близнецов". 20 лет теракту 11 сентября
20 лет назад 19 террористов Аль-Каиды*(террористическая организация, запрещенная в России) захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаку на Соединенные Штаты Америки. Два самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании. Всемирный торговый центр был символом послевоенного процветания США. Построенные в начале 1970-х «башни-близнецы» были выдающимся инженерным сооружением своего времени и стали одной из архитектурных икон Нью-Йорка. Их разрушение стало новой точкой отсчета. Жертвами терактов стали 2977 человек. Были установлены личности 19 погибших террористов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливана. Они находились в США на законных основаниях. В ответ на серию терактов американцы в 2001 году ввели войска в Афганистан. А спустя 20 лет Представитель движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид заявил, что нет доказательств причастности к терактам Усамы бен Ладена. Родственники погибших требовали рассекретить данные о событиях рокового дня. Незадолго до двадцатой годовщины президент США Джо Байден подписал указ об обнародовании правительственных документов, связанных с атаками 11 сентября 2001 года.
2025-09-11T19:51
true
PT5M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041304984_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_4c63536ba2316943c2cc4797a9d277c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), чарли кирк, сша, теракты 11 сентября (2001)
В мире, Нью-Йорк (город), Чарли Кирк, США, Теракты 11 сентября (2001)
В Нью-Йорке началась церемония в годовщину терактов 11 сентября

В Нью-Йорке началась церемония в память о жертвах терактов 11 сентября

© Spencer PlattЦеремония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке
Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Spencer Platt
Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости, Алексей Алексеев. Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходит в Нью-Йорке, меры безопасности для горожан не усилены, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит на следующий день после убийства активиста Чарли Кирка. В Нью-Йорк для участия в памятной акции должен был приехать вице-президент Джей Ди Вэнс, однако, по сообщениями СМИ, вместо этого он отправится в Юту - на встречу с семьей убитого активиста Чарли Кирка.
Фото мужчины, вероятно причастного к убийству активиста Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
ФБР опубликовало фото мужчины, возможно, причастного к убийству Кирка
Вчера, 19:25
Из-за убийства Кирка усилили меры безопасности в Белом доме.
В Нью-Йорке же повышенных мер безопасности не наблюдается. Как и в прошлом году, перекрыт только периметр, в котором и проходит церемония.
В городе она традиционно начинается с минуты молчания в 08.46 (15.46 мск) - в это время первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра.
Закончится она вечером: два мощных луча голубого цвета из 88 прожекторов появятся в небе над Манхэттеном, символизируя уничтоженные в теракте башни-близнецы.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
"Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" Теракт 11 сентября
© AFP 2024 / Seth McAllister

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2024 / Seth McAllister
1 из 15
© AP Photo / Suzanne Plunkett

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
2 из 15
© AP Photo / Chao Soi Cheong

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
3 из 15
© AP Photo / Mark Lennihan

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
4 из 15
© AP Photo / Diane Bondareff

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
5 из 15
© REUTERS / Sara K. Schwittek

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
6 из 15
© AFP 2024 / Stan Honda

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

Мужчина во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2024 / Stan Honda
7 из 15
© REUTERS / Ray Stubblebine

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
8 из 15
© AFP 2024 / Eric Feferberg

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

Последствия теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2024 / Eric Feferberg
9 из 15
© AP Photo / Bill Farrington

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

Поисково-спасательная операция на месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
10 из 15
© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

Пожарный на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
11 из 15
© AFP 2024 / The White House/Eric Draper

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

Президент США Джордж Буш-младший разговаривает по телефону с вице-президентом Диком Чейни из Air Force One, после вылета с базы ВВС Оффатт в Небраске. 11 сентября 2001 года

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2024 / The White House/Eric Draper
12 из 15
© AFP 2024 / The White House

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

Президент США Джордж Буш-младший с сотрудниками перед своим обращение к нации в связи с террористическими актами 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2024 / The White House
13 из 15
© REUTERS / U.S. Customs Service

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

На месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
14 из 15
© AFP 2024 / Doug Kanter

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

Женщины на Бруклинской набережной после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2024 / Doug Kanter
15 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2024 / Seth McAllister
1 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
2 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
3 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
4 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
5 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
6 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2024 / Stan Honda
7 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
8 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2024 / Eric Feferberg
9 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
10 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
11 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2024 / The White House/Eric Draper
12 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2024 / The White House
13 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
14 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2024 / Doug Kanter
15 из 15
 
В миреНью-Йорк (город)Чарли КиркСШАТеракты 11 сентября (2001)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала