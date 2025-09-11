https://ria.ru/20250911/ssha-2041097477.html

Ли Чжэ Мен прокомментировал ситуацию с задержанием рабочих Hyundai

Ли Чжэ Мен прокомментировал ситуацию с задержанием рабочих Hyundai - РИА Новости, 11.09.2025

Ли Чжэ Мен прокомментировал ситуацию с задержанием рабочих Hyundai

Ситуация с задержанием и последующим выездом рабочих компании Hyundai из США может оказать серьезное влияние на будущие прямые инвестиции в США, так как текущие РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T06:47:00+03:00

2025-09-11T06:47:00+03:00

2025-09-11T06:47:00+03:00

в мире

сша

сеул

южная корея

ли чжэ мен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943122706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8d69f85165c292a955c09345525f51e.jpg

СЕУЛ, 11 сен - РИА Новости. Ситуация с задержанием и последующим выездом рабочих компании Hyundai из США может оказать серьезное влияние на будущие прямые инвестиции в США, так как текущие визовые положения сулят сложности для южнокорейских компаний, заявил на пресс-конференции президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Пресс-конференция по случаю 100 дней с начала правления новой администрации проходит в четверг в Сеуле в бывшем здании президентской администрации "Голубом доме" Чхонвадэ. "Если спрашивать, повлияет ли это на сотрудничество между Кореей и США, то пока мы так глубоко этот вопрос не рассматривали... Однако наши компании, вышедшие на американский рынок, находятся в очень смущённом положении", - заявил Ли Чжэ Мён. Он пояснил, что при создании и запуске производственных мощностей в США южнокорейским компаниям нужны инженеры, которые установят оборудование. И им требуется не долгосрочная виза или трудоустройство, а краткосрочное пребывание. В США таких специалистов нет, поэтому Южная Корея просила разрешить своим работникам временное пребывание. "Но если это невозможно, компании начнут сомневаться: стоит ли создавать заводы в США, если это сулит сплошные трудности и санкции. Это может оказать очень серьёзное влияние на будущие прямые инвестиции в США", - заявил президент. Он добавил, что Сеул ведёт переговоры с американской стороной, чтобы можно было выдавать визы для таких специалистов, включая возможность введения новой категории виз. "Думаю, если у США есть практическая необходимость, этот вопрос будет решён", - заявил Ли Чжэ Мён, отметив, что в нынешней ситуации для южнокорейских компаний прямые инвестиции в США будут сопряжены с трудностями. Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате были задержаны не менее 475 человек. Из них не менее 300 человек, по сообщениям, были гражданами Южной Кореи. Как подтвердил Ли Чжэ Мён, чартерный самолет с 316 гражданами Южной Кореи и 14 иностранцами вылетит из США в четверг примерно в 15.00 по Сеулу (9.00 мск), чтобы вывезти ранее задержанных работников в Республику Корея. Один южнокореец вызвался остаться в США. Президент отметил, что изначально работников должны были перевозить автобусами из места задержания к самолету в наручниках, но южнокорейская сторона договаривалась об их свободной перевозке и добровольном выезде из страны без последующих санкций при въезде в США, о чем в итоге получилось договориться с американской стороной благодаря прямому указания из Белого дома.

https://ria.ru/20250908/tramp-2040338215.html

https://ria.ru/20250221/hyundai-2000805140.html

https://ria.ru/20250901/ssha-2038952457.html

сша

сеул

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сеул, южная корея, ли чжэ мен