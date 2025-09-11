Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал покушение на активиста Чарли Кирка
01:16 11.09.2025
Пушков прокомментировал покушение на активиста Чарли Кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Покушение на консервативного политика и активиста Чарли Кирка является посланием всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающимся схожих взглядов и несущим их в массы, написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения. "Убийство Чарли Кларка, выступавшего перед студентами в университете в штате Юта, напоминает один к одному покушение на Дональда Трампа... Это явное послание всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающимся схожих взглядов и не боящимся нести их в массы", - заявил Пушков. Сенатор добавил, что главным адресатом "послания" может быть сам президент США Дональд Трамп.
в мире, сша, россия, юта, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Россия, Юта, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Пушков назвал покушение на Кирка посланием всем заметным фигурам в США

Алексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Покушение на консервативного политика и активиста Чарли Кирка является посланием всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающимся схожих взглядов и несущим их в массы, написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения.
"Убийство Чарли Кларка, выступавшего перед студентами в университете в штате Юта, напоминает один к одному покушение на Дональда Трампа... Это явное послание всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающимся схожих взглядов и не боящимся нести их в массы", - заявил Пушков.
Сенатор добавил, что главным адресатом "послания" может быть сам президент США Дональд Трамп.
В миреСШАРоссияЮтаДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
