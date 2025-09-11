https://ria.ru/20250911/ssha-2041081609.html
Пушков прокомментировал покушение на активиста Чарли Кирка
Пушков прокомментировал покушение на активиста Чарли Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Пушков прокомментировал покушение на активиста Чарли Кирка
Покушение на консервативного политика и активиста Чарли Кирка является посланием всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Покушение на консервативного политика и активиста Чарли Кирка является посланием всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающимся схожих взглядов и несущим их в массы, написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения. "Убийство Чарли Кларка, выступавшего перед студентами в университете в штате Юта, напоминает один к одному покушение на Дональда Трампа... Это явное послание всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающимся схожих взглядов и не боящимся нести их в массы", - заявил Пушков. Сенатор добавил, что главным адресатом "послания" может быть сам президент США Дональд Трамп.
