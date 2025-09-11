https://ria.ru/20250911/srok-2041174566.html

Суд в Волгограде вынес приговор мужчине, ударившего 67 раз ножом подругу

Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который убил подругу, ударив ее 67 раз ножом, а затем забрал ее золотые украшения, сообщает в четверг РИА Новости, 11.09.2025

ВОЛГОГРАД, 11 сен – РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который убил подругу, ударив ее 67 раз ножом, а затем забрал ее золотые украшения, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. По данным ведомства, в марте 2023 года ранее судимый 26-летний гражданин Азербайджана пришел в гости к 50-летней жительнице Волжского, с которой состоял в отношениях, а также получал от нее "материальную выгоду". Во время застолья женщина начала обвинять его в изменах, по информации прокуратуры, пара стала ссориться. Согласно материалам дела, во время конфликта молодой человек несколько раз ударил подругу, а потом схватил нож и нанес 67 ударов по голове и другим частям тела женщины. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, ухажер подобрал с пола упавшие золотые серьги, цепочку и браслет, также забрал другие ценные вещи из квартиры, которые впоследствии продал. В четверг Волгоградский областной суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и в краже. "За содеянное суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, приговор в силу еще не вступил.

