ВС России окружают ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Российские силы взяли под огневой контроль северо-западные окраины населенного пункта Шандриголово и прижали к реке Нитриус силы ВСУ, тем самым практически взяв
2025-09-11T06:14:00+03:00
ЛУГАНСК 11 сен - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль северо-западные окраины населенного пункта Шандриголово и прижали к реке Нитриус силы ВСУ, тем самым практически взяв их в окружение, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Нашим войскам удалось продвинуться южнее населенного пункта Среднее в ДНР и закрепиться на новых позициях в прибрежной зоне реки Нитриус, что позволило взять под огневой контроль северо-западные окраины Шандриголово. Юго-восточнее Шандриголово ВС РФ также имели небольшое продвижение, в результате чего украинские боевики оказались прижаты к реке. Совокупность действий наших войск ведет к формированию огневого мешка северо-восточнее Шандриголово, где в окружение могут попасть порядка двух взводов личного состава вооруженных формирований Украины", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
