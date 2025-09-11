Рейтинг@Mail.ru
ВС России окружают ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

06:14 11.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 11.09.2025
ВС России окружают ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Российские силы взяли под огневой контроль северо-западные окраины населенного пункта Шандриголово и прижали к реке Нитриус силы ВСУ, тем самым практически взяв их в окружение
ЛУГАНСК 11 сен - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль северо-западные окраины населенного пункта Шандриголово и прижали к реке Нитриус силы ВСУ, тем самым практически взяв их в окружение, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Нашим войскам удалось продвинуться южнее населенного пункта Среднее в ДНР и закрепиться на новых позициях в прибрежной зоне реки Нитриус, что позволило взять под огневой контроль северо-западные окраины Шандриголово. Юго-восточнее Шандриголово ВС РФ также имели небольшое продвижение, в результате чего украинские боевики оказались прижаты к реке. Совокупность действий наших войск ведет к формированию огневого мешка северо-восточнее Шандриголово, где в окружение могут попасть порядка двух взводов личного состава вооруженных формирований Украины", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
ВС России окружают ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

Марочко заявил, что ВС России взяли под контроль окраины Шандриголово

ЛУГАНСК 11 сен - РИА Новости. Российские силы взяли под огневой контроль северо-западные окраины населенного пункта Шандриголово и прижали к реке Нитриус силы ВСУ, тем самым практически взяв их в окружение, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Нашим войскам удалось продвинуться южнее населенного пункта Среднее в ДНР и закрепиться на новых позициях в прибрежной зоне реки Нитриус, что позволило взять под огневой контроль северо-западные окраины Шандриголово. Юго-восточнее Шандриголово ВС РФ также имели небольшое продвижение, в результате чего украинские боевики оказались прижаты к реке. Совокупность действий наших войск ведет к формированию огневого мешка северо-восточнее Шандриголово, где в окружение могут попасть порядка двух взводов личного состава вооруженных формирований Украины", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
