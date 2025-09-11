Собянин рассказал о росте коэффициента рождаемости в Москве
Собянин заявил, что в Москве растет суммарный коэффициент рождаемости
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Суммарный коэффициент рождаемости в Москве растет в отличие от мировых мегаполисов, он выше среднего уровня по РФ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Смотрели Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур, тоже такой восточный город. Ряд других городов. Везде суммарный коэффициент рождаемости падает. Падает очень быстро. А в Москве этот коэффициент не падает, а растет", - сказал Собянин VI форуме социальных инноваций регионов в Москве.
VI Форум социальных инноваций регионов, организованный Советом Федерации и правительством Москвы, пройдет в столице с 11 по 13 сентября. В программу форума вошли стратегические сессии по развитию социальной политики, а также, впервые, - выездные мероприятия в социальных, медицинских и образовательных учреждениях столицы. В ходе форума наградят лауреатов конкурса "Социальные лидеры России", который проходит в продолжение проекта "Социальный курс: идеи нового времени" Совета по социальным инновациям при СФ.
Также в рамках форума проходят подписания ряда соглашений о сотрудничестве и партнёрстве в социальной сфере.
Эксперт назвал основные факторы, влияющие на рождаемость в России
7 сентября, 04:23