https://ria.ru/20250911/smartavia-2041308669.html

Smartavia хочет возобновить регулярные рейсы в Краснодар

Smartavia хочет возобновить регулярные рейсы в Краснодар - РИА Новости, 11.09.2025

Smartavia хочет возобновить регулярные рейсы в Краснодар

Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в аэропорт Краснодара, после уточнения деталей о работе аэропорта перевозчик начнет... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T20:20:00+03:00

2025-09-11T20:20:00+03:00

2025-09-11T20:20:00+03:00

россия

краснодар

геленджик

андрей никитин (политик)

smartavia

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234652_0:277:3147:2047_1920x0_80_0_0_dc4741d42f82eb8c8d53cd915c50a15a.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в аэропорт Краснодара, после уточнения деталей о работе аэропорта перевозчик начнет планирование полетной программы, сообщили РИА Новости в компании. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в аэропорт Краснодара", - сообщили в компании. "В настоящее время мы ожидаем официального подтверждения о режиме, регламенте и условиях работы аэропорта, после чего авиакомпания проработает полетную программу и приступит к ее реализации", - уточнили там. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года. Он отмечал, что Геленджик будет не последним городом, где откроют аэропорт. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика. В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го – Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч, второй – свыше 77 тысяч пассажиров.

https://ria.ru/20250128/kuban-1995947271.html

https://ria.ru/20250911/aeroflot-2041305675.html

россия

краснодар

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, краснодар, геленджик, андрей никитин (политик), smartavia, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот