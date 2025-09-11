Рейтинг@Mail.ru
Smartavia хочет возобновить регулярные рейсы в Краснодар
11.09.2025
Smartavia хочет возобновить регулярные рейсы в Краснодар
Smartavia хочет возобновить регулярные рейсы в Краснодар - РИА Новости, 11.09.2025
Smartavia хочет возобновить регулярные рейсы в Краснодар
Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в аэропорт Краснодара, после уточнения деталей о работе аэропорта перевозчик начнет... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в аэропорт Краснодара, после уточнения деталей о работе аэропорта перевозчик начнет планирование полетной программы, сообщили РИА Новости в компании. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в аэропорт Краснодара", - сообщили в компании. "В настоящее время мы ожидаем официального подтверждения о режиме, регламенте и условиях работы аэропорта, после чего авиакомпания проработает полетную программу и приступит к ее реализации", - уточнили там. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года. Он отмечал, что Геленджик будет не последним городом, где откроют аэропорт. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика. В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го – Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч, второй – свыше 77 тысяч пассажиров.
Smartavia хочет возобновить регулярные рейсы в Краснодар

Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в аэропорт Краснодара

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский)
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский). Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в аэропорт Краснодара, после уточнения деталей о работе аэропорта перевозчик начнет планирование полетной программы, сообщили РИА Новости в компании.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
Международный аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
На Кубани объяснили поиск новых сотрудников в аэропорты
28 января, 16:29
"Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в аэропорт Краснодара", - сообщили в компании.
"В настоящее время мы ожидаем официального подтверждения о режиме, регламенте и условиях работы аэропорта, после чего авиакомпания проработает полетную программу и приступит к ее реализации", - уточнили там.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года. Он отмечал, что Геленджик будет не последним городом, где откроют аэропорт.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика.
В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го – Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч, второй – свыше 77 тысяч пассажиров.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Аэрофлот" начал продавать билеты из Москвы в Краснодар на 17 сентября
Вчера, 19:52
 
