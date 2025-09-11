https://ria.ru/20250911/simonjan-2041275106.html
Симоньян рассказала о своем состоянии после операции
Симоньян рассказала о своем состоянии после операции - РИА Новости, 11.09.2025
Симоньян рассказала о своем состоянии после операции
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома,... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома, впереди лечение. "Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас", — написала она в Telegram-канале.В понедельник Симоньян рассказала о тяжелой болезни и предстоящий операции. Во вторник она вышла из наркоза и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.Ранее здоровья медиаменеджеру пожелал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал слова поддержки, пожелания скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья. Писатель Захар Прилепин отметил ее исключительное умение стойко переносить удары судьбы и пожелал ей сил. Также свои пожелания скорейшего восстановления передали с разных участков фронта бойцы СВО, а глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заверил Симоньян, что староверы молятся за нее.
