Симоньян рассказала о своем состоянии после операции - РИА Новости, 11.09.2025
18:12 11.09.2025 (обновлено: 18:21 11.09.2025)
Симоньян рассказала о своем состоянии после операции
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома,... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома, впереди лечение. "Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас", — написала она в Telegram-канале.В понедельник Симоньян рассказала о тяжелой болезни и предстоящий операции. Во вторник она вышла из наркоза и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.Ранее здоровья медиаменеджеру пожелал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал слова поддержки, пожелания скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья. Писатель Захар Прилепин отметил ее исключительное умение стойко переносить удары судьбы и пожелал ей сил. Также свои пожелания скорейшего восстановления передали с разных участков фронта бойцы СВО, а глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заверил Симоньян, что староверы молятся за нее.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома, впереди лечение.
"Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас", — написала она в Telegram-канале.

В понедельник Симоньян рассказала о тяжелой болезни и предстоящий операции. Во вторник она вышла из наркоза и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.
Ранее здоровья медиаменеджеру пожелал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал слова поддержки, пожелания скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья. Писатель Захар Прилепин отметил ее исключительное умение стойко переносить удары судьбы и пожелал ей сил. Также свои пожелания скорейшего восстановления передали с разных участков фронта бойцы СВО, а глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заверил Симоньян, что староверы молятся за нее.
Патриарх Кирилл вручил Маргарите Симоньян орден княгини Ольги III степени
6 сентября, 13:36
Патриарх Кирилл вручил Маргарите Симоньян орден княгини Ольги III степени
6 сентября, 13:36
 
