В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ - РИА Новости, 11.09.2025

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ

Заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T20:48:00+03:00

2025-09-11T20:48:00+03:00

2025-09-11T20:48:00+03:00

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроект направлен на усиление административной ответственности при совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказано к пояснительной записке к проекту. В случае принятия законопроекта за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции будет предусмотрено наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

амурская область

