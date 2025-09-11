Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ
20:48 11.09.2025
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроект направлен на усиление административной ответственности при совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказано к пояснительной записке к проекту. В случае принятия законопроекта за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции будет предусмотрено наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
общество, амурская область, госдума рф
Общество, Амурская область, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ

В Госдуме предложили увеличить штраф за продажу алкоголя у школ до 500 тыс руб

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Законопроект направлен на усиление административной ответственности при совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказано к пояснительной записке к проекту.
В случае принятия законопроекта за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции будет предусмотрено наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В Новосибирской области у ребенка диагностировали алкогольную зависимость
