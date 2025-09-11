Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о росте активности Солнца - РИА Новости, 11.09.2025
08:49 11.09.2025
Ученые рассказали о росте активности Солнца
наука
земля
российская академия наук
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Умеренный рост активности Солнца возможен в четверг, риски для Земли при этом отсутствуют, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: геомагнитная активность - спокойная. Вспышечная активность - низкая; возможен умеренный рост без рисков для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Ученые уточнили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка вокруг Земли оставалась слабовозмущенной, а активность Солнца, касающаяся вспышек, - низкой.
земля
земля, российская академия наук
Наука, Земля, Российская академия наук
© Pixabay / PIRO4DСолнце и планета Земля
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Pixabay / PIRO4D
Солнце и планета Земля. Архивное фото
Изображение поверхности Солнца с множеством коронарных выбросов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Ученый назвал период пика солнечной активности в 2025 году
19 ноября 2024, 06:55
 
