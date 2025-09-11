https://ria.ru/20250911/rost-2041105616.html

Ученые рассказали о росте активности Солнца

Ученые рассказали о росте активности Солнца

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Умеренный рост активности Солнца возможен в четверг, риски для Земли при этом отсутствуют, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: геомагнитная активность - спокойная. Вспышечная активность - низкая; возможен умеренный рост без рисков для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Ученые уточнили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка вокруг Земли оставалась слабовозмущенной, а активность Солнца, касающаяся вспышек, - низкой.

