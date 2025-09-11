https://ria.ru/20250911/rossiya-2041320565.html

Усиление конкурентоспособности отечественного экспорта обсудили в Смоленске

Усиление конкурентоспособности отечественного экспорта обсудили в Смоленске

2025-09-11T22:15:00+03:00

2025-09-11T22:28:00+03:00

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Важность роли национального бренда "Сделано в России" и региональных систем сертификации в продвижении и узнаваемости на зарубежных рынках, меры государственной поддержки и перспективы развития российского экспорта обсудили на пленарной дискуссии "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России", прошедшей 11 сентября в Смоленске в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди компаний Центральном федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Национальные "зонтичные" бренды играют ключевую роль в продвижении компаний за границей, создавая единый имидж страны и поддерживая местный бизнес. В условиях глобальной конкуренции роль страновых брендов будет только возрастать, становясь опорным инструментом для выхода на международные рынки", - говорится в сообщении.Как рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, программа "Сделано в России" — это комплексная программа продвижения российской продукции за рубежом через широкую экосистему офлайн- и онлайн-инфраструктуры продвижения и инструменты "мягкой силы". За последние три года поддержкой программы воспользовались более 3,7 тысячи уникальных компаний, а объем поддержанного инструментами программы экспорта за это время достиг 420 миллиардов рублей."Первое, что необходимо сделать компаниям, стремящимся масштабироваться и усилить свои позиции за рубежом — подтвердить свою конкурентоспособность, получив сертификат "Сделано в России". Мы максимально упростили и ускорили процесс подачи заявки. Сертификат существенно увеличивает шансы производителей продукции успешно выйти на внешние рынки, а уже опытным экспортерам помогает расширить присутствие компании. С нашей "птичкой" сегодня уже более 20,7 тысячи товарных позиций, это почти 1,2 тысячи компаний, из которых более 400 — это компании ЦФО", — сообщила Никишина.О мерах поддержки и эффективных каналах продвижения экспортно ориентированных компаний рассказал глава Смоленской области Василий Анохин."Инфраструктура поддержки экспорта в регионе уверенно развивается, что подтверждается позициями нашего Центра поддержки экспорта, который второй год подряд занимает первое место в рейтинге Российского экспортного центра. Услуги Центра получили более 1200 смоленских предпринимателей — в три раза больше запланированного. При поддержке Центра сто субъектов МСП Смоленской области заключили экспортные контракты почти на $108 млн, что в 8,5 раз превысило плановый годовой показатель. Также мы активно развиваем наш региональный бренд "Сделано в Смоленске", который уже стал узнаваемым знаком качества", — подчеркнул Анохин.Он сообщил, что в прошлом году регион заключил соглашение о коллаборации между системами сертификации "Сделано в Смоленске" и "Сделано в России". Компании, получившие наш региональный сертификат, автоматически становятся участниками федеральной системы."На данный момент под знаком "Сделано в Смоленске" зарегистрированы — 136 компаний, а 21 компания является обладателям сертификата "Сделано в России". Наличие данных сертификатов дает двойное конкурентное преимущество: поддержку региона и статус на международной арене", — добавил глава региона.Также в дискуссии принял участие заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Евгений Пахомов. Он, в частности, добавил, что сильный внутренний спрос стимулирует рост производства, повышение качества и снижение издержек, что в конечном итоге формирует конкурентоспособную продукцию и масштабирует ее для успешного выхода на экспортные рынки. Минпромторг поддерживает этот синергетический эффект.В свою очередь заместитель начальника Управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Артур Шамсиев обозначил экспортные резервы агропромышленного комплекса и рассказал о потенциале отечественных товаров, которые могут быть востребованы за границей и требуют отдельной работы по их продвижению.На мероприятии присутствовали экспортеры. Они рассказали о своих экспортных стратегиях и то, каким образом государственная поддержка влияет на преодоление барьеров и продвижение товаров на мировые рынки, что уже работает успешно. Так, кейсы представили генеральный директор компании "Нейрософт" Ирина Маламант из Иванова из коммерческий директор "Смоленского завода морозильников" Дмитрий Свободин.Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

