Депутата петербургского парламента оштрафовали за фото Навального*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал депутата городского парламента Михаила Амосова на 1,5 тысячи рублей по административному делу о публичном демонстрировании экстремистской символики, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Ранее сообщалось, что Амосов привлекается к ответственности по статье 20.3 часть 1 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Как уточняли агентству в объединенной пресс-службе судов Петербурга, причиной дела против Амосова стала публикация им фотографии Алексея Навального* в своем Telegram-канале. "Калининский районный суд Петербурга рассмотрел материалы в отношении Амосова и назначил штраф в 1,5 тысячи рублей", - сказала Лебедева.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

