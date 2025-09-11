Рейтинг@Mail.ru
20:09 11.09.2025
Авдеев прокомментировал арест мэра Владимира
Авдеев прокомментировал арест мэра Владимира
происшествия
владимирская область
владимир
александр авдеев (дипломат)
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, комментируя арест мэра города Владимира Дмитрия Наумова, отметил, что за каждое коррупционное действие будет наказание, а также уточнил, что не знает подробностей дела. Октябрьский районный суд Владимира 28 августа избрал в отношении Наумова меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва. Авдеев в четверг провел прямую линию, в рамках которой у него спросили, как он относится к аресту мэра Наумова. "К этому нельзя относиться позитивно. Это бросает тень на муниципальную, государственную службу. К сожалению, Дмитрий Викторович (Наумов – ред.) преступил закон. Подробности я особо не знаю. Я так понимаю, в ближайшее время и следствие, и суд расскажут, какая была подоплека всего этого. За каждое преступление человек в любом случае будет нести ответственность. Плохо, что Дмитрий Викторович сошел с добродетельной дистанции. Поэтому за каждое коррупционное действие будет наказание", - ответил Авдеев.
происшествия, владимирская область, владимир, александр авдеев (дипломат)
Происшествия, Владимирская область, Владимир, Александр Авдеев (дипломат)
© Фото : страница Дмитрия Наумова в соцсетиДмитрий Наумов
Дмитрий Наумов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, комментируя арест мэра города Владимира Дмитрия Наумова, отметил, что за каждое коррупционное действие будет наказание, а также уточнил, что не знает подробностей дела.
Октябрьский районный суд Владимира 28 августа избрал в отношении Наумова меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва.
Авдеев в четверг провел прямую линию, в рамках которой у него спросили, как он относится к аресту мэра Наумова.
"К этому нельзя относиться позитивно. Это бросает тень на муниципальную, государственную службу. К сожалению, Дмитрий Викторович (Наумов – ред.) преступил закон. Подробности я особо не знаю. Я так понимаю, в ближайшее время и следствие, и суд расскажут, какая была подоплека всего этого. За каждое преступление человек в любом случае будет нести ответственность. Плохо, что Дмитрий Викторович сошел с добродетельной дистанции. Поэтому за каждое коррупционное действие будет наказание", - ответил Авдеев.
ПроисшествияВладимирская областьВладимирАлександр Авдеев (дипломат)
 
 
