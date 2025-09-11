https://ria.ru/20250911/rossiya-2041307976.html

Авдеев прокомментировал арест мэра Владимира

Авдеев прокомментировал арест мэра Владимира - РИА Новости, 11.09.2025

Авдеев прокомментировал арест мэра Владимира

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, комментируя арест мэра города Владимира Дмитрия Наумова, отметил, что за каждое коррупционное действие будет... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T20:09:00+03:00

2025-09-11T20:09:00+03:00

2025-09-11T20:09:00+03:00

происшествия

владимирская область

владимир

александр авдеев (дипломат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037853980_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_d660032fcab6253cda04ec5926160e7e.jpg

РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, комментируя арест мэра города Владимира Дмитрия Наумова, отметил, что за каждое коррупционное действие будет наказание, а также уточнил, что не знает подробностей дела. Октябрьский районный суд Владимира 28 августа избрал в отношении Наумова меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва. Авдеев в четверг провел прямую линию, в рамках которой у него спросили, как он относится к аресту мэра Наумова. "К этому нельзя относиться позитивно. Это бросает тень на муниципальную, государственную службу. К сожалению, Дмитрий Викторович (Наумов – ред.) преступил закон. Подробности я особо не знаю. Я так понимаю, в ближайшее время и следствие, и суд расскажут, какая была подоплека всего этого. За каждое преступление человек в любом случае будет нести ответственность. Плохо, что Дмитрий Викторович сошел с добродетельной дистанции. Поэтому за каждое коррупционное действие будет наказание", - ответил Авдеев.

https://ria.ru/20250909/sud-2040630571.html

владимирская область

владимир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область, владимир, александр авдеев (дипломат)