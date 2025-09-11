https://ria.ru/20250911/rossiya-2041307976.html
Авдеев прокомментировал арест мэра Владимира
происшествия
владимирская область
владимир
александр авдеев (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037853980_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_d660032fcab6253cda04ec5926160e7e.jpg
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, комментируя арест мэра города Владимира Дмитрия Наумова, отметил, что за каждое коррупционное действие будет наказание, а также уточнил, что не знает подробностей дела. Октябрьский районный суд Владимира 28 августа избрал в отношении Наумова меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва. Авдеев в четверг провел прямую линию, в рамках которой у него спросили, как он относится к аресту мэра Наумова. "К этому нельзя относиться позитивно. Это бросает тень на муниципальную, государственную службу. К сожалению, Дмитрий Викторович (Наумов – ред.) преступил закон. Подробности я особо не знаю. Я так понимаю, в ближайшее время и следствие, и суд расскажут, какая была подоплека всего этого. За каждое преступление человек в любом случае будет нести ответственность. Плохо, что Дмитрий Викторович сошел с добродетельной дистанции. Поэтому за каждое коррупционное действие будет наказание", - ответил Авдеев.
владимирская область
владимир
