"Слишком поздно". На Западе выступили с дерзким заявлением о России - РИА Новости, 11.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 11.09.2025
"Слишком поздно". На Западе выступили с дерзким заявлением о России
"Слишком поздно". На Западе выступили с дерзким заявлением о России
Конфронтация с Россией нанесет непоправимый ущерб Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 11.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
финляндия
туомас малинен
дональд туск
урсула фон дер ляйен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Конфронтация с Россией нанесет непоправимый ущерб Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Я уже давно предупреждаю, что война против России не принесет славы и героев, &lt;…&gt; а лишь смерть и разрушения. Наши лидеры окончательно обезумели. Скорее всего, они находятся под непосредственным контролем "темных сил", планирующих новый пожар на нашем континенте", — написал он.Малинен также выразил надежду на то, что финны "осознают всю печаль той судьбы, которую "глубинное государство" хочет навязать Финляндии, прежде чем станет слишком поздно".Накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что инцидент с БПЛА в Польше указывает на эскалацию украинского конфликта, и потребовал усилить давление на Москву.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
в мире, россия, польша, финляндия, туомас малинен, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Финляндия, Туомас Малинен, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Флаг России
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Флаг России. Архивное фото
