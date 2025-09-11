https://ria.ru/20250911/rossiya-2041226702.html

Западная культура превратилась в антикультуру, заявила Захарова

11.09.2025

Западная культура превратилась в антикультуру, заявила Захарова

"Либеральная диктатура" превратила культуру Запада, который столетиями позиционировал себя как лидер, в антикультуру и варварство, заявила официальный... РИА Новости, 11.09.2025

россия

санкт-петербург

Мария Захарова

в мире

С-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. "Либеральная диктатура" превратила культуру Запада, который столетиями позиционировал себя как лидер, в антикультуру и варварство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября проходит Форум объединенных культур. "Надо говорить о кризисе культур или кризисе целого ряда стран в сфере культуры. И связано это с тем, что те страны Запада, которые много, не только десятилетий, но и столетий, заявляли о себе как о лидерах, в том числе в сфере культуры ... теперь демонстрирует ровно противоположное. Культура превратилась в антикультуру. Это все антиценности, которые только можно было собрать. И мне кажется, либеральная диктатура навязывала это очень активно и пришла к этому закономерному результату", - заявила Захарова РИА Новости на полях Форума объединенных культур, добавив, что Запад пытается отменить чужие культуры, отметила она. "Это, безусловно, просто уже сворачивание в сторону прямого варварства. И этому есть доказательства. На своей же собственной территории целый ряд западных стран сносят памятники, которые сами же ими устанавливались", - отметила она. Россия же, наоборот, бережет культурное наследие и памятники, добавила она. "Поэтому этот форум в том числе демонстрирует возможность выбора. Вы что хотите, вы как хотите? Вы хотите идти путем расчеловечивания, со сносом памятников, за разграблением могил, с эксгумацией тел варварским образом героев Второй мировой войны, за бесконечные дискуссии на тему, кому какой половой орган в какое место привесить, перешить или прошить? Или вы хотите идти путем сохранения истинных ценностей, любви и уважения к классической культуре, к классической музыке, к классической литературе? Человек свободен, человек может выбрать", - добавила она.

россия

санкт-петербург

2025

Новости

