В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ
ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ над Воронежской областью, пострадавших и повреждений на земле, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ над Воронежской областью, пострадавших и повреждений на земле, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО на территории (Воронежской - ред.) области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он. Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
