В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ над Воронежской областью, пострадавших и повреждений на земле, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО на территории (Воронежской - ред.) области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он. Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

воронежская область

