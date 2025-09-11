https://ria.ru/20250911/protest-2041129415.html

Число задержанных на протестах во Франции достигло 675

Число задержанных на протестах во Франции достигло 675 - РИА Новости, 11.09.2025

Число задержанных на протестах во Франции достигло 675

Более 670 человек были задержаны во Франции в ходе массовых протестов против мер жесткой экономии, прошедших в стране накануне, сообщила в четверг газета Figaro РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:33:00+03:00

2025-09-11T10:33:00+03:00

2025-09-11T10:34:00+03:00

в мире

франция

европа

франсуа байру

беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041040585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bc44a70facb1cbffa915a708b39e11f.jpg

ПАРИЖ, 11 сен – РИА Новости. Более 670 человек были задержаны во Франции в ходе массовых протестов против мер жесткой экономии, прошедших в стране накануне, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на обновленные данные МВД. "По последним данным министерства внутренних дел, 675 человек были задержаны по всей Франции в день манифестаций 10 сентября, из которых 280 в Париже", - говорится в материале. В общей сложности под стражу были взяты 549 человек, пишет газета. Кроме того, 34 правоохранителя получили легкие ранения в ходе протестов, сообщает издание. В среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией. В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акции против экономической политики правительства в Париже Число задержанных в ходе массовых протестов по всей Франции достигло почти 200 человек, заявил в среду исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо. Протестующие во многих городах Франции блокируют дороги и жгут костры. В Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии. Ряд акций перерос в стычки с полицией. 2025-09-11T10:33 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, европа, франсуа байру, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии