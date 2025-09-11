https://ria.ru/20250911/posol-2041288579.html

Посол России назвал претензии Гааги по инциденту с БПЛА бездоказательными

Посол России назвал претензии Гааги по инциденту с БПЛА бездоказательными - РИА Новости, 11.09.2025

Посол России назвал претензии Гааги по инциденту с БПЛА бездоказательными

Посол России в Гааге Владимир Тарабрин назвал свой вызов в МИД Нидерландов из-за инцидента с беспилотниками в Польше неподобающим демаршем, так как никаких... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T18:47:00+03:00

2025-09-11T18:47:00+03:00

2025-09-11T19:59:00+03:00

в мире

россия

польша

нидерланды

владимир тарабрин

дональд туск

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016039573_0:552:1365:1320_1920x0_80_0_0_d6c49a0ede509c09361d316b3583e691.jpg

ГААГА, 11 сен - РИА Новости. Посол России в Гааге Владимир Тарабрин назвал свой вызов в МИД Нидерландов из-за инцидента с беспилотниками в Польше неподобающим демаршем, так как никаких доказательств принадлежности дронов России не было предъявлено.Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил сообщил о вызове посла России в Гааге в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше."Я был сегодня приглашен к директору Европейского департамента МИД Нидерландов, который по поручению своего руководства изложил позицию Нидерландов в связи с имеющим место инцидентом с нарушением воздушного пространства Польши некими беспилотниками", - сообщил Тарабрин журналистам.По его словам, позиция Гааги была озвучена в обычном для голландцев антироссийском ключе: для них нет никакого сомнения в том, что это сделала российская сторона."Ничего нового мы не услышали. А я со своей стороны заявил, что рассматриваю этот демарш как неподобающий, поскольку никаких доказательств принадлежности этих дронов российской стране не представлено", - подчеркнул российский посол.Тарабрин сообщил, что привлек внимание Гааги к заявлению министерства обороны и министерства иностранных дел России, где было прямо отмечено, что в ходе авиационных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ту ночь никаких целей на территории Польши не планировалось."Особо подчеркнул, что мы не заинтересованы в эскалации, в нагнетании напряженности, именно поэтому мы немедленно предложили польской стороне провести консультации по линии министерства обороны двух стран, по линии МИДов, но до настоящего времени какого-то ответа мы, насколько я знаю, не получили. Мы открыты к диалогу по этой проблеме", - сказал дипломат.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

https://ria.ru/20250911/nato-2041233759.html

https://ria.ru/20250911/zelenskij-2041225933.html

https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html

россия

польша

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, нидерланды, владимир тарабрин, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато