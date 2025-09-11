Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал претензии Гааги по инциденту с БПЛА бездоказательными - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 11.09.2025 (обновлено: 19:59 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/posol-2041288579.html
Посол России назвал претензии Гааги по инциденту с БПЛА бездоказательными
Посол России назвал претензии Гааги по инциденту с БПЛА бездоказательными - РИА Новости, 11.09.2025
Посол России назвал претензии Гааги по инциденту с БПЛА бездоказательными
Посол России в Гааге Владимир Тарабрин назвал свой вызов в МИД Нидерландов из-за инцидента с беспилотниками в Польше неподобающим демаршем, так как никаких... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T18:47:00+03:00
2025-09-11T19:59:00+03:00
в мире
россия
польша
нидерланды
владимир тарабрин
дональд туск
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016039573_0:552:1365:1320_1920x0_80_0_0_d6c49a0ede509c09361d316b3583e691.jpg
ГААГА, 11 сен - РИА Новости. Посол России в Гааге Владимир Тарабрин назвал свой вызов в МИД Нидерландов из-за инцидента с беспилотниками в Польше неподобающим демаршем, так как никаких доказательств принадлежности дронов России не было предъявлено.Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил сообщил о вызове посла России в Гааге в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше."Я был сегодня приглашен к директору Европейского департамента МИД Нидерландов, который по поручению своего руководства изложил позицию Нидерландов в связи с имеющим место инцидентом с нарушением воздушного пространства Польши некими беспилотниками", - сообщил Тарабрин журналистам.По его словам, позиция Гааги была озвучена в обычном для голландцев антироссийском ключе: для них нет никакого сомнения в том, что это сделала российская сторона."Ничего нового мы не услышали. А я со своей стороны заявил, что рассматриваю этот демарш как неподобающий, поскольку никаких доказательств принадлежности этих дронов российской стране не представлено", - подчеркнул российский посол.Тарабрин сообщил, что привлек внимание Гааги к заявлению министерства обороны и министерства иностранных дел России, где было прямо отмечено, что в ходе авиационных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ту ночь никаких целей на территории Польши не планировалось."Особо подчеркнул, что мы не заинтересованы в эскалации, в нагнетании напряженности, именно поэтому мы немедленно предложили польской стороне провести консультации по линии министерства обороны двух стран, по линии МИДов, но до настоящего времени какого-то ответа мы, насколько я знаю, не получили. Мы открыты к диалогу по этой проблеме", - сказал дипломат.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250911/nato-2041233759.html
https://ria.ru/20250911/zelenskij-2041225933.html
https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html
россия
польша
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016039573_0:428:1365:1452_1920x0_80_0_0_81c7eafcfb7e5cdddee541337ffa6611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, нидерланды, владимир тарабрин, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Россия, Польша, Нидерланды, Владимир Тарабрин, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Посол России назвал претензии Гааги по инциденту с БПЛА бездоказательными

Посол Тарабрин назвал вызов в МИД Нидерландов неподобающим демаршем

© Фото : Посольство России в Нидерландах Владимир Тарабрин
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Посольство России в Нидерландах
Владимир Тарабрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 11 сен - РИА Новости. Посол России в Гааге Владимир Тарабрин назвал свой вызов в МИД Нидерландов из-за инцидента с беспилотниками в Польше неподобающим демаршем, так как никаких доказательств принадлежности дронов России не было предъявлено.
Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил сообщил о вызове посла России в Гааге в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше.
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
На Западе раскрыли, сколько НАТО потратила из-за дронов над Польшей
Вчера, 16:04
"Я был сегодня приглашен к директору Европейского департамента МИД Нидерландов, который по поручению своего руководства изложил позицию Нидерландов в связи с имеющим место инцидентом с нарушением воздушного пространства Польши некими беспилотниками", - сообщил Тарабрин журналистам.
По его словам, позиция Гааги была озвучена в обычном для голландцев антироссийском ключе: для них нет никакого сомнения в том, что это сделала российская сторона.
"Ничего нового мы не услышали. А я со своей стороны заявил, что рассматриваю этот демарш как неподобающий, поскольку никаких доказательств принадлежности этих дронов российской стране не представлено", - подчеркнул российский посол.
Тарабрин сообщил, что привлек внимание Гааги к заявлению министерства обороны и министерства иностранных дел России, где было прямо отмечено, что в ходе авиационных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ту ночь никаких целей на территории Польши не планировалось.
"Особо подчеркнул, что мы не заинтересованы в эскалации, в нагнетании напряженности, именно поэтому мы немедленно предложили польской стороне провести консультации по линии министерства обороны двух стран, по линии МИДов, но до настоящего времени какого-то ответа мы, насколько я знаю, не получили. Мы открыты к диалогу по этой проблеме", - сказал дипломат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Зеленский сделал заявление о российских дронах
Вчера, 15:42
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
 
В миреРоссияПольшаНидерландыВладимир ТарабринДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала