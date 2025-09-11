Рейтинг@Mail.ru
СМИ: посла Британии в США уволили из-за связей с Эпштейном - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 11.09.2025 (обновлено: 15:47 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/posol-2041190294.html
СМИ: посла Британии в США уволили из-за связей с Эпштейном
СМИ: посла Британии в США уволили из-за связей с Эпштейном - РИА Новости, 11.09.2025
СМИ: посла Британии в США уволили из-за связей с Эпштейном
Полос Великобритании в США Питер Мандельсон был уволен со своего поста из-за связей с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:39:00+03:00
2025-09-11T15:47:00+03:00
в мире
сша
великобритания
европа
джеффри эпштейн
кир стармер
sun
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041226897_0:148:3071:1876_1920x0_80_0_0_ab022549825a2a0eef7310f14d6d37d4.jpg
ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Полос Великобритании в США Питер Мандельсон был уволен со своего поста из-за связей с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном, пишет в четверг газета Guardian со ссылкой на британского госминистра по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути. "Мандельсон уволен с поста посла в США", - сообщает издание. По информации Guardian, госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил министра иностранных дел Иветт Купер отозвать Мандельсона с поста посла в США. Ранее издание Sun писало, что нынешний посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2008 году заверял скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски". В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
https://ria.ru/20250109/britaniya-1992873773.html
https://ria.ru/20240904/epstein-1970560132.html
сша
великобритания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041226897_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_0c5e65543fa915f79983396e677013f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, европа, джеффри эпштейн, кир стармер, sun, фбр
В мире, США, Великобритания, Европа, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Sun, ФБР
СМИ: посла Британии в США уволили из-за связей с Эпштейном

Guardian: посол Британии в США Мандельсон уволен из-за связей с Эпштейном

© Getty Images / Carl CourtПитер Мандельсон
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Getty Images / Carl Court
Питер Мандельсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Полос Великобритании в США Питер Мандельсон был уволен со своего поста из-за связей с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном, пишет в четверг газета Guardian со ссылкой на британского госминистра по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути.
"Мандельсон уволен с поста посла в США", - сообщает издание.
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
СМИ: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей
9 января, 04:59
По информации Guardian, госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил министра иностранных дел Иветт Купер отозвать Мандельсона с поста посла в США.
Ранее издание Sun писало, что нынешний посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2008 году заверял скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Трамп поверг в панику посещавших остров Эпштейна, пишут СМИ
4 сентября 2024, 16:31
 
В миреСШАВеликобританияЕвропаДжеффри ЭпштейнКир СтармерSunФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала