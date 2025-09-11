https://ria.ru/20250911/posol-2041190294.html

СМИ: посла Британии в США уволили из-за связей с Эпштейном

ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Полос Великобритании в США Питер Мандельсон был уволен со своего поста из-за связей с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном, пишет в четверг газета Guardian со ссылкой на британского госминистра по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути. "Мандельсон уволен с поста посла в США", - сообщает издание. По информации Guardian, госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил министра иностранных дел Иветт Купер отозвать Мандельсона с поста посла в США. Ранее издание Sun писало, что нынешний посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2008 году заверял скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски". В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.

