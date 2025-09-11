Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили об обнаружении обломков еще одного дрона
23:49 11.09.2025 (обновлено: 00:14 12.09.2025)
В Польше заявили об обнаружении обломков еще одного дрона
В Польше заявили об обнаружении обломков еще одного дрона - РИА Новости, 12.09.2025
В Польше заявили об обнаружении обломков еще одного дрона
Обломки 17-го дрона обнаружили в Польше, заявила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая. РИА Новости, 12.09.2025
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Обломки 17-го дрона обнаружили в Польше, заявила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая. "В населенном пункте Пшимярки, гмина Ксенжополь, обнаружен 17-й дрон. Все службы оповещены. Полиция проводит мероприятия по охране территории", — написала она.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Президент США Дональд Трамп в четверг допустил, что инцидент с дронами в Польше мог быть ошибкой. Глава Белого дома высказал недовольство этой ситуацией и выразил надежду на то, что она закончится.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / STR
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Обломки 17-го дрона обнаружили в Польше, заявила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.
"В населенном пункте Пшимярки, гмина Ксенжополь, обнаружен 17-й дрон. Все службы оповещены. Полиция проводит мероприятия по охране территории", — написала она.
Инцидент с БПЛА в Польше

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Президент США Дональд Трамп в четверг допустил, что инцидент с дронами в Польше мог быть ошибкой. Глава Белого дома высказал недовольство этой ситуацией и выразил надежду на то, что она закончится.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
