https://ria.ru/20250911/polsha-2041293886.html

"Против России". Инцидент с дронами в Польше вызвал панику на Западе

2025-09-11T18:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

польша

россия

украина

дональд туск

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041057267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abc851a3d86c16c6c1697b9e879e080a.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Инцидент с неопознанными дронами, залетевшими в воздушное пространство Польши, может помочь Украине воспользоваться ситуацией и усилить эскалацию конфликта с Россией, передает Advance."Официально пока не озвучены окончательные выводы о происхождении дронов, но определенные силы, которые видят в произошедшем (и любом другом инциденте) шанс втянуть Североатлантический альянс в войну против России, не будут терять время на разбирательства. Они попытаются немедленно воспользоваться ситуацией", — говорится в материале.Как отмечает издание, преобразовать инцидент в эскалацию выгодно прежде всего Киеву, поскольку это может "переложить часть бремени с истощенной украинской ПВО на более богатый альянс и изменить динамику конфликта".Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

2025

в мире, польша, россия, украина, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, нато