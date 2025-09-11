Рейтинг@Mail.ru
Польские СМИ показывают фото целых БПЛА в качестве сбитых - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/polsha-2041245840.html
Польские СМИ показывают фото целых БПЛА в качестве сбитых
Польские СМИ показывают фото целых БПЛА в качестве сбитых - РИА Новости, 11.09.2025
Польские СМИ показывают фото целых БПЛА в качестве сбитых
Польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показывают фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:48:00+03:00
2025-09-11T16:48:00+03:00
в мире
польша
россия
белоруссия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показывают фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей. По утверждениям МВД Польши, на территории страны были найдены обломки 16 дронов. Премьер Польши Дональд Туск в среду заявлял, что всего воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Польские военные утверждали, что в ночь со вторника на среду для нейтрализации дронов применяли самолеты и вертолеты, а также наземные средства ПВО. При этом на фотографиях, которые распространяются в интернете, практически не видно, чтобы дроны были повреждены. Также не видно, чтобы какой-либо из них нёс вооружение. На различных сайтах можно насчитать пять-шесть изображений дронов. На одном из них носовая часть дрона целая, на других видно, что ее отделили. Ряд СМИ используют для иллюстрирования материалов по теме в основном фотографии оцеплений или поисковых групп, сделанные издалека. На таких снимках ни дронов, ни мест их паления не видно в принципе. Снимков разрушенных дронов, которые якобы сбили ПВО Польши и самолеты союзников, крайне мало. При этом власти страны не отрицают, что некоторые дроны упали на территории Польши не из-за действий ПВО, а, вероятно, из-за отсутствия топлива. Так, власти Люблинского воеводства сообщили, что на территории их региона упало три дрона, ни один из которых не имел боевой части. Власти добавили, что все эти дроны упали из-за того, что у них кончилось топливо. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250911/nato-2041233759.html
https://ria.ru/20250911/frantsija-2041231265.html
польша
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Польские СМИ показывают фото целых БПЛА в качестве сбитых

Польские СМИ после заявлений о сбитых дронах показывают фотографии целых БПЛА

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показывают фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей.
По утверждениям МВД Польши, на территории страны были найдены обломки 16 дронов. Премьер Польши Дональд Туск в среду заявлял, что всего воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов.
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
На Западе раскрыли, сколько НАТО потратила из-за дронов над Польшей
16:04
Польские военные утверждали, что в ночь со вторника на среду для нейтрализации дронов применяли самолеты и вертолеты, а также наземные средства ПВО. При этом на фотографиях, которые распространяются в интернете, практически не видно, чтобы дроны были повреждены. Также не видно, чтобы какой-либо из них нёс вооружение.
На различных сайтах можно насчитать пять-шесть изображений дронов. На одном из них носовая часть дрона целая, на других видно, что ее отделили.
Ряд СМИ используют для иллюстрирования материалов по теме в основном фотографии оцеплений или поисковых групп, сделанные издалека. На таких снимках ни дронов, ни мест их паления не видно в принципе.
Снимков разрушенных дронов, которые якобы сбили ПВО Польши и самолеты союзников, крайне мало. При этом власти страны не отрицают, что некоторые дроны упали на территории Польши не из-за действий ПВО, а, вероятно, из-за отсутствия топлива.
Так, власти Люблинского воеводства сообщили, что на территории их региона упало три дрона, ни один из которых не имел боевой части. Власти добавили, что все эти дроны упали из-за того, что у них кончилось топливо.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Франция и Британия предложили Польше самолеты Rafale и Eurofighter
15:57
 
В миреПольшаРоссияБелоруссияДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала