Польские СМИ показывают фото целых БПЛА в качестве сбитых

Польские СМИ показывают фото целых БПЛА в качестве сбитых - РИА Новости, 11.09.2025

Польские СМИ показывают фото целых БПЛА в качестве сбитых

Польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показывают фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Польские СМИ после заявлений властей о 16 сбитых над страной дронах в основном показывают фотографии лежащих на земле целых БПЛА без боевых частей. По утверждениям МВД Польши, на территории страны были найдены обломки 16 дронов. Премьер Польши Дональд Туск в среду заявлял, что всего воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Польские военные утверждали, что в ночь со вторника на среду для нейтрализации дронов применяли самолеты и вертолеты, а также наземные средства ПВО. При этом на фотографиях, которые распространяются в интернете, практически не видно, чтобы дроны были повреждены. Также не видно, чтобы какой-либо из них нёс вооружение. На различных сайтах можно насчитать пять-шесть изображений дронов. На одном из них носовая часть дрона целая, на других видно, что ее отделили. Ряд СМИ используют для иллюстрирования материалов по теме в основном фотографии оцеплений или поисковых групп, сделанные издалека. На таких снимках ни дронов, ни мест их паления не видно в принципе. Снимков разрушенных дронов, которые якобы сбили ПВО Польши и самолеты союзников, крайне мало. При этом власти страны не отрицают, что некоторые дроны упали на территории Польши не из-за действий ПВО, а, вероятно, из-за отсутствия топлива. Так, власти Люблинского воеводства сообщили, что на территории их региона упало три дрона, ни один из которых не имел боевой части. Власти добавили, что все эти дроны упали из-за того, что у них кончилось топливо. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

