Минобороны Польши подтвердило 19 нарушений воздушной границы

Минобороны Польши подтвердило 19 нарушений воздушной границы - РИА Новости, 11.09.2025

Минобороны Польши подтвердило 19 нарушений воздушной границы

Польские военные подтвердили 19 нарушений своей воздушной границы в ночь на среду, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая... РИА Новости, 11.09.2025

ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Польские военные подтвердили 19 нарушений своей воздушной границы в ночь на среду, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая перед депутатами сейма. "Первое нарушение границы произошло около 23.19 (00.19 мск). В общем подтверждено 19 нарушений нашей границы", - сказал Косиняк-Камыш. По его словам, уже обнаружены обломки 16 дронов, их поиск и идентификация продолжаются, для чего выделено 300 солдат. Министр отметил, что в результате произошедшего не выявлено пострадавших, повреждено одно строение. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

