Польша ограничила полеты вдоль восточной границы - РИА Новости, 11.09.2025
10:11 11.09.2025
Польша ограничила полеты вдоль восточной границы
Польша на три месяца вводит ограничение полетов воздушных судов вдоль восточной границы, сообщает Польское агентство воздушного движения.
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Польша на три месяца вводит ограничение полетов воздушных судов вдоль восточной границы, сообщает Польское агентство воздушного движения. "По просьбе оперативного командования видов Вооруженных сил с 10.09.2025 с 22 UTC до 09.12.2025 23.59 UTC будет введено ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129", - говорится в сообщении. Поясняется, что с захода солнца (SS) до восхода солнца (SR) вводится полный запрет на полеты в зоне EP R129, за исключением военных самолетов. С восхода солнца (SR) до заката (SS) запрещено летать в зоне EP R129, за исключением: военных самолетов, пилотируемых воздушных судов, выполняющих полеты после предоставления плана полета, оснащенных действующим транспондером, работающим в режиме A и C или в режиме S, поддерживающим непрерывное прослушивание фоновой связи воздух-земля с компетентным органом ATS и при необходимости устанавливающим двустороннюю связь по соответствующему каналу связи компетентного органа ATS, самолетов, выполняющих рейсы в статусе HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR. В зоне ЕР Р129 вводится круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотных судов. Полеты здесь могут быть разрешены после координации с дежурной оперативной службой Центра воздушных операций. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
