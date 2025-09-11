https://ria.ru/20250911/pobeda-2041251317.html

"Победа" анонсировала возобновление полетов из Москвы в Краснодар

"Победа" анонсировала возобновление полетов из Москвы в Краснодар - РИА Новости, 11.09.2025

"Победа" анонсировала возобновление полетов из Москвы в Краснодар

Авиакомпания "Победа" возобновляет полёты из Москвы ("Внуково") в Краснодар с 19 сентября, сообщила компания. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" возобновляет полёты из Москвы ("Внуково") в Краснодар с 19 сентября, сообщила компания."Победа возобновляет полёты в Краснодар. Первый регулярный рейс в Краснодар будет выполнен из Москвы (аэропорт Внуково) 19 сентября", - сообщил перевозчик.В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года. Он отмечал, что Геленджик будет не последним городом, где откроют аэропорт.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика.В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го – Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч, второй – свыше 77 тысяч пассажиров.

