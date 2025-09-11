https://ria.ru/20250911/pobeda-2041251317.html
"Победа" анонсировала возобновление полетов из Москвы в Краснодар
"Победа" анонсировала возобновление полетов из Москвы в Краснодар - РИА Новости, 11.09.2025
"Победа" анонсировала возобновление полетов из Москвы в Краснодар
Авиакомпания "Победа" возобновляет полёты из Москвы ("Внуково") в Краснодар с 19 сентября, сообщила компания. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:04:00+03:00
2025-09-11T17:04:00+03:00
2025-09-11T17:08:00+03:00
москва
краснодар
победа (авиакомпания)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" возобновляет полёты из Москвы ("Внуково") в Краснодар с 19 сентября, сообщила компания."Победа возобновляет полёты в Краснодар. Первый регулярный рейс в Краснодар будет выполнен из Москвы (аэропорт Внуково) 19 сентября", - сообщил перевозчик.В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года. Он отмечал, что Геленджик будет не последним городом, где откроют аэропорт.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика.В мае 2024 года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го – Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч, второй – свыше 77 тысяч пассажиров.
https://ria.ru/20250911/aeroport-2041236176.html
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2029897742.html
москва
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, краснодар, победа (авиакомпания), экономика
Москва, Краснодар, Победа (авиакомпания), Экономика
"Победа" анонсировала возобновление полетов из Москвы в Краснодар
"Победа" возобновит полеты из Москвы в Краснодар с 19 сентября