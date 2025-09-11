https://ria.ru/20250911/peterburg-2041314840.html

Центр им. Сергея Курехина открыли после реконструкции в Петербурге

Центр им. Сергея Курехина открыли после реконструкции в Петербурге - РИА Новости, 11.09.2025

Центр им. Сергея Курехина открыли после реконструкции в Петербурге

Центр современного искусства имени Сергея Курехина открылся после реконструкции на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге, он стал... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T21:04:00+03:00

2025-09-11T21:04:00+03:00

2025-09-11T21:04:00+03:00

санкт-петербург

сергей курехин

александр беглов

татьяна голикова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61501/88/615018876_0:0:2263:1274_1920x0_80_0_0_71569c69a367fa3182b50a21bc647bac.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Центр современного искусства имени Сергея Курехина открылся после реконструкции на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге, он стал культурным кластером для творчества и общения, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Участие в торжественной церемонии открытия центра приняли заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Открытие центра состоялось в рамках стартовавшего XI Санкт‑Петербургского международного форума объединённых культур. "В создание центра вложено главное - душа. Душа каждого, кто над ним работал. Это хорошая память о Сергее. Его дело продолжается! Добро пожаловать в Центр Сергея!" - сказал Беглов. Реконструированный Центр современного искусства располагает залом на 1000 мест для масштабных концертов, малым залом-трансформером для спектаклей и лекций, выставочными пространствами, профессиональными студиями, медиатекой и зонами отдыха. Сергею Курехину посвящена постоянная экспозиция. "Очень символично, что открытие этого центра происходит в период проведения знакового для Петербурга события. Это Международный форум объединенных культур. В городе, который славится своей культурой и историей, появляется еще одно важное культурное пространство", - отметила Голикова, слова которой приводятся в сообщении. По словам губернатора, Центр современного искусства имени Курехина всегда был уникальным пространством – местом свободы, поиска и эксперимента. Он служил настоящей лабораторией современного искусства. Здесь проходили фестивали, выставки и спектакли. "Мы возвращаем городу один из его важнейших культурных центров. Это знаковое место культурной столицы. Точка притяжения для поклонников авангарда, всего самого передового в культуре. Мы поставили перед собой задачу – не просто отремонтировать здание, а создать современный культурный кластер, открытый для творчества и общения. Теперь это здание отвечает всем требованиям и запросам культурной среды Петербурга", – сказал Беглов. Он отметил, что имя Сергея Курехина имеет особое значение для города. Талантливый музыкант и композитор стал символом нового мышления. Он не боялся новых направлений и всегда шел своим путем. Реконструкция бывшего кинотеатра "Прибой", где с момента основания в 2004 году размещается Центр Курехина, потребовала объединения усилий органов власти, подрядчиков и творческого сообщества Петербурга. Беглов поблагодарил вдову музыканта Анастасию Курехину за то, что во время ремонта был сохранен уникальный дух центра. "Петербург всегда был городом, где рождаются передовые идеи и смыслы. Сергей был одним из тех, кто их создавал", – сказал он.

https://ria.ru/20250905/peterburg-2040059628.html

https://ria.ru/20250902/beglov-2039150732.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, сергей курехин, александр беглов, татьяна голикова