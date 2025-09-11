https://ria.ru/20250911/peterburg-2041290652.html

В петербургском метро произошла поножовщина

Жительница Санкт-Петербурга, повздорив с другой пассажиркой городского метро на платформе станции "Московские ворота", трижды ударила ее ножом, возбуждено... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T18:52:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, повздорив с другой пассажиркой городского метро на платформе станции "Московские ворота", трижды ударила ее ножом, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, конфликт между пассажирками произошел во вторник, когда в полицию поступило сообщение о том, что на платформе станции метрополитена "Московские ворота" одна из участниц ссоры нанесла другой несколько ножевых ранений. "На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленница — 51-летняя жительница Санкт-Петербурга — была задержана. Установлено, что во время ссоры она трижды ударила ножом 26-летнюю пассажирку в поясничную область", – говорится в сообщении. В полиции уточняют, что пострадавшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

