В петербургском метро произошла поножовщина - РИА Новости, 11.09.2025
18:52 11.09.2025 (обновлено: 19:05 11.09.2025)
В петербургском метро произошла поножовщина
происшествия
санкт-петербург
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, повздорив с другой пассажиркой городского метро на платформе станции "Московские ворота", трижды ударила ее ножом, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, конфликт между пассажирками произошел во вторник, когда в полицию поступило сообщение о том, что на платформе станции метрополитена "Московские ворота" одна из участниц ссоры нанесла другой несколько ножевых ранений. "На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленница — 51-летняя жительница Санкт-Петербурга — была задержана. Установлено, что во время ссоры она трижды ударила ножом 26-летнюю пассажирку в поясничную область", – говорится в сообщении. В полиции уточняют, что пострадавшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге пассажирка метро трижды ударила ножом женщину

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, повздорив с другой пассажиркой городского метро на платформе станции "Московские ворота", трижды ударила ее ножом, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, конфликт между пассажирками произошел во вторник, когда в полицию поступило сообщение о том, что на платформе станции метрополитена "Московские ворота" одна из участниц ссоры нанесла другой несколько ножевых ранений.
"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленница — 51-летняя жительница Санкт-Петербурга — была задержана. Установлено, что во время ссоры она трижды ударила ножом 26-летнюю пассажирку в поясничную область", – говорится в сообщении.
В полиции уточняют, что пострадавшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
