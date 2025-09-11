В петербургском метро произошла поножовщина
В Петербурге пассажирка метро трижды ударила ножом женщину
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, повздорив с другой пассажиркой городского метро на платформе станции "Московские ворота", трижды ударила ее ножом, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, конфликт между пассажирками произошел во вторник, когда в полицию поступило сообщение о том, что на платформе станции метрополитена "Московские ворота" одна из участниц ссоры нанесла другой несколько ножевых ранений.
"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленница — 51-летняя жительница Санкт-Петербурга — была задержана. Установлено, что во время ссоры она трижды ударила ножом 26-летнюю пассажирку в поясничную область", – говорится в сообщении.
В полиции уточняют, что пострадавшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).