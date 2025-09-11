Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Петербурга сгорела иномарка, есть пострадавший - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/peterburg-2041227294.html
На юго-востоке Петербурга сгорела иномарка, есть пострадавший
На юго-востоке Петербурга сгорела иномарка, есть пострадавший - РИА Новости, 11.09.2025
На юго-востоке Петербурга сгорела иномарка, есть пострадавший
Легковой автомобиль Ford Mondeo сгорел в четверг днем в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило городское управление РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:47:00+03:00
2025-09-11T15:47:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
пушкинский район (московская область)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Легковой автомобиль Ford Mondeo сгорел в четверг днем в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечается, сообщение о пожаре на Школьной улице в поселке Шушары поступило в 12.37 мск. "Горел по всей площади легковой автомобиль Ford Mondeo. В 13.07 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в лечебное учреждение", – говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Иномарку тушили 2 единицы техники и 10 специалистов. На кадрах пожара, которые публикуют пользователи соцсетей, можно увидеть, что в горевшим автомобиле произошел взрыв.
https://ria.ru/20250811/dtp-2034484710.html
санкт-петербург
пушкинский район (московская область)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, пушкинский район (московская область), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Пушкинский район (Московская область), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар, ДТП
На юго-востоке Петербурга сгорела иномарка, есть пострадавший

При ЧП со сгоревшей иномаркой в Пушкинском районе Петербурга пострадал мужчина

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Легковой автомобиль Ford Mondeo сгорел в четверг днем в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как отмечается, сообщение о пожаре на Школьной улице в поселке Шушары поступило в 12.37 мск.
"Горел по всей площади легковой автомобиль Ford Mondeo. В 13.07 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в лечебное учреждение", – говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
Иномарку тушили 2 единицы техники и 10 специалистов.
На кадрах пожара, которые публикуют пользователи соцсетей, можно увидеть, что в горевшим автомобиле произошел взрыв.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Названы регионы-лидеры по наименьшему количеству ДТП
11 августа, 00:13
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПушкинский район (Московская область)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПожарДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала