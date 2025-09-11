https://ria.ru/20250911/peterburg-2041227294.html

На юго-востоке Петербурга сгорела иномарка, есть пострадавший

На юго-востоке Петербурга сгорела иномарка, есть пострадавший - РИА Новости, 11.09.2025

На юго-востоке Петербурга сгорела иномарка, есть пострадавший

Легковой автомобиль Ford Mondeo сгорел в четверг днем в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило городское управление

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Легковой автомобиль Ford Mondeo сгорел в четверг днем в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в результате пожара пострадал мужчина, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечается, сообщение о пожаре на Школьной улице в поселке Шушары поступило в 12.37 мск. "Горел по всей площади легковой автомобиль Ford Mondeo. В 13.07 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в лечебное учреждение", – говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Иномарку тушили 2 единицы техники и 10 специалистов. На кадрах пожара, которые публикуют пользователи соцсетей, можно увидеть, что в горевшим автомобиле произошел взрыв.

