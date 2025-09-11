Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о важности взаимодействия Армении с НАТО - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/pashinyan-2041258534.html
Пашинян заявил о важности взаимодействия Армении с НАТО
Пашинян заявил о важности взаимодействия Армении с НАТО - РИА Новости, 11.09.2025
Пашинян заявил о важности взаимодействия Армении с НАТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с посетившими Ереван аккредитованными при Североатлантическом альянсе послами заявил о важности... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:30:00+03:00
2025-09-11T17:30:00+03:00
в мире
армения
ереван
баку
никол пашинян
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686478_0:129:3126:1887_1920x0_80_0_0_4e7d7e2b0ffdd3da22d5a5cc5fad0db7.jpg
ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с посетившими Ереван аккредитованными при Североатлантическом альянсе послами заявил о важности взаимодействия Еревана с международными партнерами, в том числе с НАТО. "Премьер-министр подчеркнул, что Армения придает большое значение взаимодействию с международными партнерами, в том числе с НАТО, что также способствует продвижению повестки безопасности и стабильности в регионе (Южного Кавказа – ред.)", - сообщает пресс-служба армянского кабмина. Отмечается, что в ходе встречи Пашинян рассказал о проводимой Арменией политике, "направленной на укрепление мира и стабильности", и в этом контексте коснулся подписанной 8 августа между Баку и Ереваном Вашингтонской декларации, а также парафирования мирного соглашения. "Послы приветствовали подписание Вашингтонской декларации и парафирования мирного соглашения, назвав их решающими шагами в обеспечении долгосрочной стабильности в регионе. Они также высоко оценили партнерство с Арменией", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в ходе встречи были обсуждены вопросы, партнерства между Арменией и НАТО. "Стороны отметили важность развития сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся региональной безопасности, повестки реформ в Армении и расширения сотрудничества с международными партнерами", - отмечается в сообщении. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по теме региональной безопасности, разработку стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
https://ria.ru/20250911/mid-2041169330.html
https://ria.ru/20250911/armeniya-2041134873.html
армения
ереван
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686478_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_06e2009cc9422a471723206bbaaa8832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, баку, никол пашинян, нато
В мире, Армения, Ереван, Баку, Никол Пашинян, НАТО
Пашинян заявил о важности взаимодействия Армении с НАТО

Пашинян заявил, что взаимодействие с НАТО способствует продвижению безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с посетившими Ереван аккредитованными при Североатлантическом альянсе послами заявил о важности взаимодействия Еревана с международными партнерами, в том числе с НАТО.
"Премьер-министр подчеркнул, что Армения придает большое значение взаимодействию с международными партнерами, в том числе с НАТО, что также способствует продвижению повестки безопасности и стабильности в регионе (Южного Кавказа – ред.)", - сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В МИД России высказались о развитии отношений Баку и Еревана
Вчера, 12:42
Отмечается, что в ходе встречи Пашинян рассказал о проводимой Арменией политике, "направленной на укрепление мира и стабильности", и в этом контексте коснулся подписанной 8 августа между Баку и Ереваном Вашингтонской декларации, а также парафирования мирного соглашения.
"Послы приветствовали подписание Вашингтонской декларации и парафирования мирного соглашения, назвав их решающими шагами в обеспечении долгосрочной стабильности в регионе. Они также высоко оценили партнерство с Арменией", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе встречи были обсуждены вопросы, партнерства между Арменией и НАТО. "Стороны отметили важность развития сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся региональной безопасности, повестки реформ в Армении и расширения сотрудничества с международными партнерами", - отмечается в сообщении.
Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по теме региональной безопасности, разработку стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В парламенте Армении не обсуждался вывод российской военной базы из страны
Вчера, 10:52
 
В миреАрменияЕреванБакуНикол ПашинянНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала