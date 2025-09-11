https://ria.ru/20250911/pashinyan-2041258534.html
Пашинян заявил о важности взаимодействия Армении с НАТО
Пашинян заявил о важности взаимодействия Армении с НАТО - РИА Новости, 11.09.2025
Пашинян заявил о важности взаимодействия Армении с НАТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с посетившими Ереван аккредитованными при Североатлантическом альянсе послами заявил о важности... РИА Новости, 11.09.2025
ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с посетившими Ереван аккредитованными при Североатлантическом альянсе послами заявил о важности взаимодействия Еревана с международными партнерами, в том числе с НАТО. "Премьер-министр подчеркнул, что Армения придает большое значение взаимодействию с международными партнерами, в том числе с НАТО, что также способствует продвижению повестки безопасности и стабильности в регионе (Южного Кавказа – ред.)", - сообщает пресс-служба армянского кабмина. Отмечается, что в ходе встречи Пашинян рассказал о проводимой Арменией политике, "направленной на укрепление мира и стабильности", и в этом контексте коснулся подписанной 8 августа между Баку и Ереваном Вашингтонской декларации, а также парафирования мирного соглашения. "Послы приветствовали подписание Вашингтонской декларации и парафирования мирного соглашения, назвав их решающими шагами в обеспечении долгосрочной стабильности в регионе. Они также высоко оценили партнерство с Арменией", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в ходе встречи были обсуждены вопросы, партнерства между Арменией и НАТО. "Стороны отметили важность развития сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся региональной безопасности, повестки реформ в Армении и расширения сотрудничества с международными партнерами", - отмечается в сообщении. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по теме региональной безопасности, разработку стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с посетившими Ереван аккредитованными при Североатлантическом альянсе послами заявил о важности взаимодействия Еревана с международными партнерами, в том числе с НАТО.
"Премьер-министр подчеркнул, что Армения
придает большое значение взаимодействию с международными партнерами, в том числе с НАТО
, что также способствует продвижению повестки безопасности и стабильности в регионе (Южного Кавказа – ред.)", - сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Отмечается, что в ходе встречи Пашинян
рассказал о проводимой Арменией политике, "направленной на укрепление мира и стабильности", и в этом контексте коснулся подписанной 8 августа между Баку
и Ереваном
Вашингтонской декларации, а также парафирования мирного соглашения.
"Послы приветствовали подписание Вашингтонской декларации и парафирования мирного соглашения, назвав их решающими шагами в обеспечении долгосрочной стабильности в регионе. Они также высоко оценили партнерство с Арменией", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе встречи были обсуждены вопросы, партнерства между Арменией и НАТО. "Стороны отметили важность развития сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся региональной безопасности, повестки реформ в Армении и расширения сотрудничества с международными партнерами", - отмечается в сообщении.
Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по теме региональной безопасности, разработку стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.