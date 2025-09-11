https://ria.ru/20250911/orban-2041159571.html
"Грядут перемены". Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку с поста председателя Еврокомиссии (ЕК), его слова привел представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X."Глава Еврокомиссии выступила с резкой провоенной политической речью. Слово "Украина" было упомянуто 35 раз", — заявил Орбан.По его словам, всем, кто не будет следовать линии Брюсселя, пригрозили сократить финансирование ЕС."Мы ответили: днем фракция "Патриоты Европы" подала вотум недоверия – фон дер Ляйен должна уйти. Перемены грядут, хотим мы этого или нет", — подчеркнул политик.В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, вторая по величине группа депутатов в нем, предложил вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен. Авторы инициативы считают, что комиссия без мандата заключила соглашение с США, наносящее ущерб интересам Евросоюза и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур. Они также считают, что ЕС не принимает санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе и что комиссия не смогла отреагировать на социальный и климатический кризис.
