Рейтинг@Mail.ru
"Грядут перемены". Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 11.09.2025 (обновлено: 17:10 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/orban-2041159571.html
"Грядут перемены". Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен
"Грядут перемены". Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен - РИА Новости, 11.09.2025
"Грядут перемены". Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку с поста председателя Еврокомиссии (ЕК), его слова привел... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:17:00+03:00
2025-09-11T17:10:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
сша
золтан ковач
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026474099_0:0:2586:1454_1920x0_80_0_0_5acd0c2ac5e5729cd4e911ab85012753.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку с поста председателя Еврокомиссии (ЕК), его слова привел представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X."Глава Еврокомиссии выступила с резкой провоенной политической речью. Слово "Украина" было упомянуто 35 раз", — заявил Орбан.По его словам, всем, кто не будет следовать линии Брюсселя, пригрозили сократить финансирование ЕС."Мы ответили: днем фракция "Патриоты Европы" подала вотум недоверия – фон дер Ляйен должна уйти. Перемены грядут, хотим мы этого или нет", — подчеркнул политик.В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, вторая по величине группа депутатов в нем, предложил вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен. Авторы инициативы считают, что комиссия без мандата заключила соглашение с США, наносящее ущерб интересам Евросоюза и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур. Они также считают, что ЕС не принимает санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе и что комиссия не смогла отреагировать на социальный и климатический кризис.
https://ria.ru/20250910/vykhodka-2041068018.html
https://ria.ru/20250910/orban-2041059667.html
https://ria.ru/20250910/ljajeny-2041009019.html
венгрия
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026474099_0:0:1940:1454_1920x0_80_0_0_7cc8a4aee5d0ab51654a4d72130d86ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, брюссель, сша, золтан ковач, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, прогрессивный альянс социалистов и демократов
В мире, Венгрия, Брюссель, США, Золтан Ковач, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Прогрессивный альянс социалистов и демократов
"Грядут перемены". Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен

Виктор Орбан призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть свой пост

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку с поста председателя Еврокомиссии (ЕК), его слова привел представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X.
"Глава Еврокомиссии выступила с резкой провоенной политической речью. Слово "Украина" было упомянуто 35 раз", — заявил Орбан.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Моральное позерство": в США резко ответили на выходку фон дер Ляйен
Вчера, 22:23
По его словам, всем, кто не будет следовать линии Брюсселя, пригрозили сократить финансирование ЕС.
"Мы ответили: днем фракция "Патриоты Европы" подала вотум недоверия – фон дер Ляйен должна уйти. Перемены грядут, хотим мы этого или нет", — подчеркнул политик.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Орбан прокомментировал инцидент с дронами в Польше
Вчера, 20:59
В начале сентября "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте, вторая по величине группа депутатов в нем, предложил вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен. Авторы инициативы считают, что комиссия без мандата заключила соглашение с США, наносящее ущерб интересам Евросоюза и исключила национальные парламенты из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур. Они также считают, что ЕС не принимает санкции против Израиля, несмотря на "нападения, равносильные геноциду" в Газе и что комиссия не смогла отреагировать на социальный и климатический кризис.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен
Вчера, 17:00
 
В миреВенгрияБрюссельСШАЗолтан КовачВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзПрогрессивный альянс социалистов и демократов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала