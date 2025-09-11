https://ria.ru/20250911/on-2041186035.html
Проект Запада по отмене русской культуры провалился, заявила Захарова
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Проект западных стран по отмене российской культуры провалился, он и не мог состояться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Провалился этот чудовищный проект по отмене российской культуры. И он не мог состояться, но эти люди на Западе, определенная часть их так называемой политической элиты, а лучше сказать антиэлиты, просто сами себя и разоблачили", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Она подчеркнула, что проходящий на этой неделе в Санкт-Петербурге форум объединенных культур является отличным подтверждением этого."Я приехала сегодня утром сюда и вижу огромное количество зарубежных гостей. И гостей, и участников форума, и средств массовой информации", - отметила Захарова.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
