Построить маршрут в науку. В Ставрополе стартовал фестиваль популяризаторов

Построить маршрут в науку. В Ставрополе стартовал фестиваль популяризаторов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сделать профессию ученого более популярной призван Всероссийский молодежный конкурс научно-популярных проектов "Маршрут построен", который стартовал в Ставрополе. Участники смогут представить свои креативные работы в различных медиаформатах: от текстовых эссе до фотомемов, сообщили в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).Принять участие в конкурсе медиапроектов, организованном в рамках фестиваля "Новый маршрут", могут школьники, студенты и молодые люди до 30 лет."Молодежный конкурс медиапроектов представляет собой важную часть масштабной инициативы нашего университета, направленной на вовлечение молодого поколения в научную деятельность и образовательные проекты. Мы стремимся предоставить школьникам и студентам возможность испытать радость открытий, почувствовать вдохновение от поиска новых решений и осознать, насколько важной и захватывающей может быть наука. Наша цель — сделать профессию ученого одной из самых популярных и престижных карьерных траекторий среди молодежи", — сказала и.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова.Участники могут творчески презентовать научные разработки университетов своих регионов, поделиться историями открытий, рассказывать о российских инновациях в рамках одной из трех номинаций: "Путь в науку", "Наука в историях" и "Знаю. Продвигаю".Прием работ продлится до 27 октября. Более подробно познакомиться с алгоритмом подачи заявок и номинациями можно на сайте конкурса.Организаторы отметили, что в рамках фестиваля "Новый маршрут" проходит также олимпиада для школьников "Шаг в науку"."Участники, победители и призеры заключительного тура научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, памятные призы, а также будут приглашены в заключительный тур Открытой олимпиады СКФУ "45 параллель" без прохождения отборочного тура. Это означает, что победители в дополнение к баллам ЕГЭ будут иметь более высокий шанс поступить в наш университет или любой другой вуз России", — подчеркнул руководитель проекта, директор департамента медиакоммуникаций СКФУ Андрей Горбачев.Олимпиада в онлайн формате проводится для учеников 5-11 классов, студентов техникумов и колледжей по естественным, точным, гуманитарным, инженерным и другим направлениям.Отборочный этап продлится до 3 ноября, а финальное тестирование пройдет с 10 по 15 ноября.Фестиваль "Новый маршрут" организован Северо-Кавказским федеральным университетом при поддержке Минобрнауки России. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий.

