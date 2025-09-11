https://ria.ru/20250911/nauka-2041151654.html
Построить маршрут в науку. В Ставрополе стартовал фестиваль популяризаторов
Построить маршрут в науку. В Ставрополе стартовал фестиваль популяризаторов - РИА Новости, 11.09.2025
Построить маршрут в науку. В Ставрополе стартовал фестиваль популяризаторов
Сделать профессию ученого более популярной призван Всероссийский молодежный конкурс научно-популярных проектов "Маршрут построен", который стартовал в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:53:00+03:00
2025-09-11T11:53:00+03:00
2025-09-11T11:56:00+03:00
наука
наука
университетская наука
ставрополь
россия
андрей горбачев
северо-кавказский федеральный университет
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007485806_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_6f6ac262b410eab6a4aafe36721556d5.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сделать профессию ученого более популярной призван Всероссийский молодежный конкурс научно-популярных проектов "Маршрут построен", который стартовал в Ставрополе. Участники смогут представить свои креативные работы в различных медиаформатах: от текстовых эссе до фотомемов, сообщили в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).Принять участие в конкурсе медиапроектов, организованном в рамках фестиваля "Новый маршрут", могут школьники, студенты и молодые люди до 30 лет."Молодежный конкурс медиапроектов представляет собой важную часть масштабной инициативы нашего университета, направленной на вовлечение молодого поколения в научную деятельность и образовательные проекты. Мы стремимся предоставить школьникам и студентам возможность испытать радость открытий, почувствовать вдохновение от поиска новых решений и осознать, насколько важной и захватывающей может быть наука. Наша цель — сделать профессию ученого одной из самых популярных и престижных карьерных траекторий среди молодежи", — сказала и.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова.Участники могут творчески презентовать научные разработки университетов своих регионов, поделиться историями открытий, рассказывать о российских инновациях в рамках одной из трех номинаций: "Путь в науку", "Наука в историях" и "Знаю. Продвигаю".Прием работ продлится до 27 октября. Более подробно познакомиться с алгоритмом подачи заявок и номинациями можно на сайте конкурса.Организаторы отметили, что в рамках фестиваля "Новый маршрут" проходит также олимпиада для школьников "Шаг в науку"."Участники, победители и призеры заключительного тура научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, памятные призы, а также будут приглашены в заключительный тур Открытой олимпиады СКФУ "45 параллель" без прохождения отборочного тура. Это означает, что победители в дополнение к баллам ЕГЭ будут иметь более высокий шанс поступить в наш университет или любой другой вуз России", — подчеркнул руководитель проекта, директор департамента медиакоммуникаций СКФУ Андрей Горбачев.Олимпиада в онлайн формате проводится для учеников 5-11 классов, студентов техникумов и колледжей по естественным, точным, гуманитарным, инженерным и другим направлениям.Отборочный этап продлится до 3 ноября, а финальное тестирование пройдет с 10 по 15 ноября.Фестиваль "Новый маршрут" организован Северо-Кавказским федеральным университетом при поддержке Минобрнауки России. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий.
https://ria.ru/20250829/skfu-2038135953.html
ставрополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007485806_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_384cff018edaf286a5ad59670542eece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, университетская наука, ставрополь, россия, андрей горбачев, северо-кавказский федеральный университет, социальный навигатор, сн_образование
Наука, Наука, Университетская наука, Ставрополь, Россия, Андрей Горбачев, Северо-Кавказский федеральный университет, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Сделать профессию ученого более популярной призван Всероссийский молодежный конкурс научно-популярных проектов "Маршрут построен", который стартовал в Ставрополе. Участники смогут представить свои креативные работы в различных медиаформатах: от текстовых эссе до фотомемов, сообщили в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ
).
Принять участие в конкурсе медиапроектов, организованном в рамках фестиваля "Новый маршрут", могут школьники, студенты и молодые люди до 30 лет.
"Молодежный конкурс медиапроектов представляет собой важную часть масштабной инициативы нашего университета, направленной на вовлечение молодого поколения в научную деятельность и образовательные проекты. Мы стремимся предоставить школьникам и студентам возможность испытать радость открытий, почувствовать вдохновение от поиска новых решений и осознать, насколько важной и захватывающей может быть наука. Наша цель — сделать профессию ученого одной из самых популярных и престижных карьерных траекторий среди молодежи", — сказала и.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова.
Участники могут творчески презентовать научные разработки университетов своих регионов, поделиться историями открытий, рассказывать о российских инновациях в рамках одной из трех номинаций: "Путь в науку", "Наука в историях" и "Знаю. Продвигаю".
Прием работ продлится до 27 октября. Более подробно познакомиться с алгоритмом подачи заявок и номинациями можно на сайте конкурса.
Организаторы отметили, что в рамках фестиваля "Новый маршрут" проходит также олимпиада для школьников "Шаг в науку".
"Участники, победители и призеры заключительного тура научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, памятные призы, а также будут приглашены в заключительный тур Открытой олимпиады СКФУ "45 параллель" без прохождения отборочного тура. Это означает, что победители в дополнение к баллам ЕГЭ будут иметь более высокий шанс поступить в наш университет или любой другой вуз России", — подчеркнул руководитель проекта, директор департамента медиакоммуникаций СКФУ Андрей Горбачев.
Олимпиада в онлайн формате проводится для учеников 5-11 классов, студентов техникумов и колледжей по естественным, точным, гуманитарным, инженерным и другим направлениям.
Отборочный этап продлится до 3 ноября, а финальное тестирование пройдет с 10 по 15 ноября.
Фестиваль "Новый маршрут" организован Северо-Кавказским федеральным университетом при поддержке Минобрнауки России. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий.