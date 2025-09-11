Рейтинг@Mail.ru
Построить маршрут в науку. В Ставрополе стартовал фестиваль популяризаторов - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:53 11.09.2025 (обновлено: 11:56 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/nauka-2041151654.html
Построить маршрут в науку. В Ставрополе стартовал фестиваль популяризаторов
Построить маршрут в науку. В Ставрополе стартовал фестиваль популяризаторов - РИА Новости, 11.09.2025
Построить маршрут в науку. В Ставрополе стартовал фестиваль популяризаторов
Сделать профессию ученого более популярной призван Всероссийский молодежный конкурс научно-популярных проектов "Маршрут построен", который стартовал в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:53:00+03:00
2025-09-11T11:56:00+03:00
наука
наука
университетская наука
ставрополь
россия
андрей горбачев
северо-кавказский федеральный университет
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007485806_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_6f6ac262b410eab6a4aafe36721556d5.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сделать профессию ученого более популярной призван Всероссийский молодежный конкурс научно-популярных проектов "Маршрут построен", который стартовал в Ставрополе. Участники смогут представить свои креативные работы в различных медиаформатах: от текстовых эссе до фотомемов, сообщили в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).Принять участие в конкурсе медиапроектов, организованном в рамках фестиваля "Новый маршрут", могут школьники, студенты и молодые люди до 30 лет."Молодежный конкурс медиапроектов представляет собой важную часть масштабной инициативы нашего университета, направленной на вовлечение молодого поколения в научную деятельность и образовательные проекты. Мы стремимся предоставить школьникам и студентам возможность испытать радость открытий, почувствовать вдохновение от поиска новых решений и осознать, насколько важной и захватывающей может быть наука. Наша цель — сделать профессию ученого одной из самых популярных и престижных карьерных траекторий среди молодежи", — сказала и.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова.Участники могут творчески презентовать научные разработки университетов своих регионов, поделиться историями открытий, рассказывать о российских инновациях в рамках одной из трех номинаций: "Путь в науку", "Наука в историях" и "Знаю. Продвигаю".Прием работ продлится до 27 октября. Более подробно познакомиться с алгоритмом подачи заявок и номинациями можно на сайте конкурса.Организаторы отметили, что в рамках фестиваля "Новый маршрут" проходит также олимпиада для школьников "Шаг в науку"."Участники, победители и призеры заключительного тура научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, памятные призы, а также будут приглашены в заключительный тур Открытой олимпиады СКФУ "45 параллель" без прохождения отборочного тура. Это означает, что победители в дополнение к баллам ЕГЭ будут иметь более высокий шанс поступить в наш университет или любой другой вуз России", — подчеркнул руководитель проекта, директор департамента медиакоммуникаций СКФУ Андрей Горбачев.Олимпиада в онлайн формате проводится для учеников 5-11 классов, студентов техникумов и колледжей по естественным, точным, гуманитарным, инженерным и другим направлениям.Отборочный этап продлится до 3 ноября, а финальное тестирование пройдет с 10 по 15 ноября.Фестиваль "Новый маршрут" организован Северо-Кавказским федеральным университетом при поддержке Минобрнауки России. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий.
https://ria.ru/20250829/skfu-2038135953.html
ставрополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007485806_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_384cff018edaf286a5ad59670542eece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, ставрополь, россия, андрей горбачев, северо-кавказский федеральный университет, социальный навигатор, сн_образование
Наука, Наука, Университетская наука, Ставрополь, Россия, Андрей Горбачев, Северо-Кавказский федеральный университет, Социальный навигатор, СН_Образование

Построить маршрут в науку. В Ставрополе стартовал фестиваль популяризаторов

© Getty Images / Charday PennВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Getty Images / Charday Penn
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сделать профессию ученого более популярной призван Всероссийский молодежный конкурс научно-популярных проектов "Маршрут построен", который стартовал в Ставрополе. Участники смогут представить свои креативные работы в различных медиаформатах: от текстовых эссе до фотомемов, сообщили в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).
Принять участие в конкурсе медиапроектов, организованном в рамках фестиваля "Новый маршрут", могут школьники, студенты и молодые люди до 30 лет.
"Молодежный конкурс медиапроектов представляет собой важную часть масштабной инициативы нашего университета, направленной на вовлечение молодого поколения в научную деятельность и образовательные проекты. Мы стремимся предоставить школьникам и студентам возможность испытать радость открытий, почувствовать вдохновение от поиска новых решений и осознать, насколько важной и захватывающей может быть наука. Наша цель — сделать профессию ученого одной из самых популярных и престижных карьерных траекторий среди молодежи", — сказала и.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова.
Сериал Наука на Северном Кавказе выйдет в эфир осенью 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Сериал "Наука на Северном Кавказе" выйдет в эфир осенью 2025 года
29 августа, 09:00
Участники могут творчески презентовать научные разработки университетов своих регионов, поделиться историями открытий, рассказывать о российских инновациях в рамках одной из трех номинаций: "Путь в науку", "Наука в историях" и "Знаю. Продвигаю".
Прием работ продлится до 27 октября. Более подробно познакомиться с алгоритмом подачи заявок и номинациями можно на сайте конкурса.
Организаторы отметили, что в рамках фестиваля "Новый маршрут" проходит также олимпиада для школьников "Шаг в науку".
"Участники, победители и призеры заключительного тура научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, памятные призы, а также будут приглашены в заключительный тур Открытой олимпиады СКФУ "45 параллель" без прохождения отборочного тура. Это означает, что победители в дополнение к баллам ЕГЭ будут иметь более высокий шанс поступить в наш университет или любой другой вуз России", — подчеркнул руководитель проекта, директор департамента медиакоммуникаций СКФУ Андрей Горбачев.
Олимпиада в онлайн формате проводится для учеников 5-11 классов, студентов техникумов и колледжей по естественным, точным, гуманитарным, инженерным и другим направлениям.
Отборочный этап продлится до 3 ноября, а финальное тестирование пройдет с 10 по 15 ноября.
Фестиваль "Новый маршрут" организован Северо-Кавказским федеральным университетом при поддержке Минобрнауки России. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаСтавропольРоссияАндрей ГорбачевСеверо-Кавказский федеральный университетСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала