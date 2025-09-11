Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, сколько НАТО потратила из-за дронов над Польшей - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/nato-2041233759.html
На Западе раскрыли, сколько НАТО потратила из-за дронов над Польшей
На Западе раскрыли, сколько НАТО потратила из-за дронов над Польшей - РИА Новости, 11.09.2025
На Западе раскрыли, сколько НАТО потратила из-за дронов над Польшей
Страны — участницы НАТО использовали истребители F-35 для уничтожения неопознанных БПЛА, залетевших в воздушное пространство Польши, что могло обойтись альянсу... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:04:00+03:00
2025-09-11T16:04:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040979159_0:89:1704:1048_1920x0_80_0_0_99d9abf2e7bd25c7d2e4882ee9450220.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Страны — участницы НАТО использовали истребители F-35 для уничтожения неопознанных БПЛА, залетевших в воздушное пространство Польши, что могло обойтись альянсу минимум в 1,2 миллиона евро, пишет Bild."Пилоты истребителей F-35 атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder. Проблема в том, что запуск одной ракеты стоит более 400 тысяч евро, — и это для уничтожения беспилотника, цена которого составляет несколько тысяч евро", — говорится в материале.Высокопоставленный источник в НАТО заявил изданию, что "в долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла" из-за несоразмерности трат.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041225544.html
https://ria.ru/20250911/polsha-2041195820.html
https://ria.ru/20250911/ritorika-2041170253.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040979159_95:0:1610:1136_1920x0_80_0_0_944c1c895361474efdf155972dbf80d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, украина, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, f-35
В мире, Польша, Россия, Украина, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, НАТО, Еврокомиссия, F-35
На Западе раскрыли, сколько НАТО потратила из-за дронов над Польшей

Bild: затраты НАТО на уничтожение БПЛА в Польше превысили миллион евро

© AP Photo / Rafal NiedzielskiСотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Rafal Niedzielski
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Страны — участницы НАТО использовали истребители F-35 для уничтожения неопознанных БПЛА, залетевших в воздушное пространство Польши, что могло обойтись альянсу минимум в 1,2 миллиона евро, пишет Bild.
"Пилоты истребителей F-35 атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder. Проблема в том, что запуск одной ракеты стоит более 400 тысяч евро, — и это для уничтожения беспилотника, цена которого составляет несколько тысяч евро", — говорится в материале.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников
15:42
Высокопоставленный источник в НАТО заявил изданию, что "в долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла" из-за несоразмерности трат.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Захарова прокомментировала закрытие Польшей границы с Белоруссией
14:01
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Песков оценил риторику Польши в адрес Москвы
12:47
 
В миреПольшаРоссияУкраинаДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковНАТОЕврокомиссияF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала