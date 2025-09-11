На Западе раскрыли, сколько НАТО потратила из-за дронов над Польшей
Bild: затраты НАТО на уничтожение БПЛА в Польше превысили миллион евро
© AP Photo / Rafal NiedzielskiСотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
© AP Photo / Rafal Niedzielski
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Страны — участницы НАТО использовали истребители F-35 для уничтожения неопознанных БПЛА, залетевших в воздушное пространство Польши, что могло обойтись альянсу минимум в 1,2 миллиона евро, пишет Bild.
"Пилоты истребителей F-35 атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder. Проблема в том, что запуск одной ракеты стоит более 400 тысяч евро, — и это для уничтожения беспилотника, цена которого составляет несколько тысяч евро", — говорится в материале.
Высокопоставленный источник в НАТО заявил изданию, что "в долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла" из-за несоразмерности трат.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.