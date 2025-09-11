Рейтинг@Mail.ru
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 11.09.2025 (обновлено: 16:13 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/moshennik-2041090637.html
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз - РИА Новости, 11.09.2025
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
Самый настойчивый телефонный мошенник 2025 года пытался дозвониться до жертвы, которая является абонентом "Билайна", в июне более 17,6 тысячи раз, атака длилась РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T04:13:00+03:00
2025-09-11T16:13:00+03:00
республика дагестан
билайн
технологии
происшествия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84fe192e337babdf3c452d064b0a907f.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Самый настойчивый телефонный мошенник 2025 года пытался дозвониться до жертвы, которая является абонентом "Билайна", в июне более 17,6 тысячи раз, атака длилась восемь часов, рассказали РИА Новости в компании. "Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8:00 до 16:00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту — всего ему позвонили 17 635 раз. &lt;...&gt; Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало", — сообщили в компании. Там добавили, что с января по август 2025 года антифрод-система оператора заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и порядка 560 миллионов мошеннических вызовов. Отмечается, что самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста: чуть больше трети всех заблокированных мошеннических звонков — 202 миллиона — пришлось на клиентов старше 65 лет, при этом мужчин атаковали чаще (56%).
https://ria.ru/20250911/moshennichestvo-2041087257.html
https://ria.ru/20250911/moshenniki-2041089122.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b425c18d2079870bc2d621f95c9d4b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, билайн, технологии, происшествия, мошенники, мошенничество
Республика Дагестан, Билайн, Технологии, Происшествия, мошенники, Мошенничество
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз

Самый настойчивый мошенник в июне пытался дозвониться до жертвы 17,6 тысячи раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Самый настойчивый телефонный мошенник 2025 года пытался дозвониться до жертвы, которая является абонентом "Билайна", в июне более 17,6 тысячи раз, атака длилась восемь часов, рассказали РИА Новости в компании.
"Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8:00 до 16:00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту — всего ему позвонили 17 635 раз. <...> Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало", — сообщили в компании.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
МВД рассказало о новой схеме мошенничества с телефонами
03:19
Там добавили, что с января по август 2025 года антифрод-система оператора заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и порядка 560 миллионов мошеннических вызовов.
Отмечается, что самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста: чуть больше трети всех заблокированных мошеннических звонков — 202 миллиона — пришлось на клиентов старше 65 лет, при этом мужчин атаковали чаще (56%).
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Мошенники обманывают семьи бойцов СВО
03:48
 
Республика ДагестанБилайнТехнологииПроисшествиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала