Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз - РИА Новости, 11.09.2025
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
11.09.2025
2025-09-11T04:13:00+03:00
2025-09-11T04:13:00+03:00
2025-09-11T16:13:00+03:00
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Самый настойчивый телефонный мошенник 2025 года пытался дозвониться до жертвы, которая является абонентом "Билайна", в июне более 17,6 тысячи раз, атака длилась восемь часов, рассказали РИА Новости в компании. "Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8:00 до 16:00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту — всего ему позвонили 17 635 раз. <...> Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало", — сообщили в компании. Там добавили, что с января по август 2025 года антифрод-система оператора заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и порядка 560 миллионов мошеннических вызовов. Отмечается, что самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста: чуть больше трети всех заблокированных мошеннических звонков — 202 миллиона — пришлось на клиентов старше 65 лет, при этом мужчин атаковали чаще (56%).
