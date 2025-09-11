МИД Белоруссии осудил действия Польши и Латвии по закрытию воздушных границ

https://ria.ru/20250911/minsk-2041254484.html

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Минск решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией, это дискриминационные меры, заявило белорусское министерство иностранных дел.Латвийское министерство обороны ранее заявило, что Латвия с четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией. Польское агентство воздушного движения также сделало объявление, что Польша на до 9 декабря вводит ограничение полетов воздушных судов вдоль восточной границы."Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по фактическому закрытию воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией. Эти дискриминационные меры не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", - говорится в заявлении МИД.В ведомстве указали, что принятые Варшавой и Ригой решения нанесут существенный ущерб самому Европейскому союзу и его деловым партнерам, усугубят существующие сложности в сфере международных перевозок пассажиров и грузов, приведут к дальнейшему обострению напряженности и углублению самоизоляции ЕС."Кроме того, вынужденное удлинение маршрутов авиаперевозчиками вызовет значительное увеличение углеродных выбросов, что прямо противоречит заявленным ЕС целям по переходу к "зеленой" экономике", - отметили в Минске."Республика Беларусь неизменно остается донором безопасности в европейском регионе. Недавний факт оперативного взаимодействия белорусских сил ПВО с аналогичными структурами Польши и Литвы в очередной раз подтверждает реальный вклад нашей страны в поддержание безопасности и укрепление доверия в Европе. Именно к такому ответственному и конструктивному взаимодействию в интересах мира и безопасности Минск терпеливо призывает своих западных партнеров", - заявило внешнеполитическое ведомство.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

