Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии осудил действия Польши и Латвии по закрытию воздушных границ - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 11.09.2025 (обновлено: 17:40 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/minsk-2041254484.html
МИД Белоруссии осудил действия Польши и Латвии по закрытию воздушных границ
МИД Белоруссии осудил действия Польши и Латвии по закрытию воздушных границ - РИА Новости, 11.09.2025
МИД Белоруссии осудил действия Польши и Латвии по закрытию воздушных границ
Минск решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией, это дискриминационные меры, заявило... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:18:00+03:00
2025-09-11T17:40:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
россия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
белавиа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388753_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_80594dffed34d402f4d0d7929a0a5b07.jpg
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Минск решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией, это дискриминационные меры, заявило белорусское министерство иностранных дел.Латвийское министерство обороны ранее заявило, что Латвия с четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией. Польское агентство воздушного движения также сделало объявление, что Польша на до 9 декабря вводит ограничение полетов воздушных судов вдоль восточной границы."Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по фактическому закрытию воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией. Эти дискриминационные меры не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", - говорится в заявлении МИД.В ведомстве указали, что принятые Варшавой и Ригой решения нанесут существенный ущерб самому Европейскому союзу и его деловым партнерам, усугубят существующие сложности в сфере международных перевозок пассажиров и грузов, приведут к дальнейшему обострению напряженности и углублению самоизоляции ЕС."Кроме того, вынужденное удлинение маршрутов авиаперевозчиками вызовет значительное увеличение углеродных выбросов, что прямо противоречит заявленным ЕС целям по переходу к "зеленой" экономике", - отметили в Минске."Республика Беларусь неизменно остается донором безопасности в европейском регионе. Недавний факт оперативного взаимодействия белорусских сил ПВО с аналогичными структурами Польши и Литвы в очередной раз подтверждает реальный вклад нашей страны в поддержание безопасности и укрепление доверия в Европе. Именно к такому ответственному и конструктивному взаимодействию в интересах мира и безопасности Минск терпеливо призывает своих западных партнеров", - заявило внешнеполитическое ведомство.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250911/polsha-2041245840.html
https://ria.ru/20250910/polsha-2041010659.html
польша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388753_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2073665e02542cb4d7c97737b1174c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, россия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, белавиа, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Россия, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Белавиа, Еврокомиссия, Евросоюз
МИД Белоруссии осудил действия Польши и Латвии по закрытию воздушных границ

Белоруссия осудила действия Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства

CC BY 2.0 / Giorgio Monteforti / Belarus embassyЗдание посольства Белоруссии в Польше
Здание посольства Белоруссии в Польше - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
CC BY 2.0 / Giorgio Monteforti / Belarus embassy
Здание посольства Белоруссии в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Минск решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией, это дискриминационные меры, заявило белорусское министерство иностранных дел.
Латвийское министерство обороны ранее заявило, что Латвия с четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией. Польское агентство воздушного движения также сделало объявление, что Польша на до 9 декабря вводит ограничение полетов воздушных судов вдоль восточной границы.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Польские СМИ показывают фото целых БПЛА в качестве сбитых
16:48
"Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по фактическому закрытию воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией. Эти дискриминационные меры не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве указали, что принятые Варшавой и Ригой решения нанесут существенный ущерб самому Европейскому союзу и его деловым партнерам, усугубят существующие сложности в сфере международных перевозок пассажиров и грузов, приведут к дальнейшему обострению напряженности и углублению самоизоляции ЕС.
"Кроме того, вынужденное удлинение маршрутов авиаперевозчиками вызовет значительное увеличение углеродных выбросов, что прямо противоречит заявленным ЕС целям по переходу к "зеленой" экономике", - отметили в Минске.
"Республика Беларусь неизменно остается донором безопасности в европейском регионе. Недавний факт оперативного взаимодействия белорусских сил ПВО с аналогичными структурами Польши и Литвы в очередной раз подтверждает реальный вклад нашей страны в поддержание безопасности и укрепление доверия в Европе. Именно к такому ответственному и конструктивному взаимодействию в интересах мира и безопасности Минск терпеливо призывает своих западных партнеров", - заявило внешнеполитическое ведомство.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Хватит врать!" Поляки резко ответили на выпад Туска в адрес России
Вчера, 17:07
 
В миреПольшаБелоруссияРоссияДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковБелавиаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала