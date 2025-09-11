https://ria.ru/20250911/mid-2041169740.html

В МИД России рассказали о формате "СНГ+"

В МИД России рассказали о формате "СНГ+"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Четко очерченного круга стран, приглашенных для участия в формате "СНГ+", пока нет, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. "Это инициатива Казахстана, которая подразумевает, что в таком расширенном формате с приглашением соответствующих гостей, государств, будут создаваться возможности для того, чтобы позиционировать СНГ, знакомить с тем, что происходит в СНГ, но четко очерченного круга такого рода приглашенных, приглашаемых нет", - сказал Панкин, отвечая на вопрос о том, какие страны присоединились к формату "СНГ+". Он отметил, что страны могут сами попросить о приглашении. "До этой стадии еще не дошло, всё еще работаем над соответствующими решениями", - добавил он

