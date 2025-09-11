Рейтинг@Mail.ru
В МИД России рассказали о формате "СНГ+" - РИА Новости, 11.09.2025
12:46 11.09.2025
В МИД России рассказали о формате "СНГ+"
В МИД России рассказали о формате "СНГ+" - РИА Новости, 11.09.2025
В МИД России рассказали о формате "СНГ+"
Четко очерченного круга стран, приглашенных для участия в формате "СНГ+", пока нет, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр... РИА Новости, 11.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Четко очерченного круга стран, приглашенных для участия в формате "СНГ+", пока нет, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. "Это инициатива Казахстана, которая подразумевает, что в таком расширенном формате с приглашением соответствующих гостей, государств, будут создаваться возможности для того, чтобы позиционировать СНГ, знакомить с тем, что происходит в СНГ, но четко очерченного круга такого рода приглашенных, приглашаемых нет", - сказал Панкин, отвечая на вопрос о том, какие страны присоединились к формату "СНГ+". Он отметил, что страны могут сами попросить о приглашении. "До этой стадии еще не дошло, всё еще работаем над соответствующими решениями", - добавил он
в мире, россия, казахстан, александр панкин, снг
В мире, Россия, Казахстан, Александр Панкин, СНГ
В МИД России рассказали о формате "СНГ+"

Панкин: четко очерченного круга приглашенных в формат "СНГ+" стран пока нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МИД России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Четко очерченного круга стран, приглашенных для участия в формате "СНГ+", пока нет, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
"Это инициатива Казахстана, которая подразумевает, что в таком расширенном формате с приглашением соответствующих гостей, государств, будут создаваться возможности для того, чтобы позиционировать СНГ, знакомить с тем, что происходит в СНГ, но четко очерченного круга такого рода приглашенных, приглашаемых нет", - сказал Панкин, отвечая на вопрос о том, какие страны присоединились к формату "СНГ+".
Он отметил, что страны могут сами попросить о приглашении.
"До этой стадии еще не дошло, всё еще работаем над соответствующими решениями", - добавил он
В миреРоссияКазахстанАлександр ПанкинСНГ
 
 
