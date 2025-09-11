https://ria.ru/20250911/mid-2041169740.html
В МИД России рассказали о формате "СНГ+"
В МИД России рассказали о формате "СНГ+" - РИА Новости, 11.09.2025
В МИД России рассказали о формате "СНГ+"
Четко очерченного круга стран, приглашенных для участия в формате "СНГ+", пока нет, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:46:00+03:00
2025-09-11T12:46:00+03:00
2025-09-11T12:46:00+03:00
в мире
россия
казахстан
александр панкин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Четко очерченного круга стран, приглашенных для участия в формате "СНГ+", пока нет, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. "Это инициатива Казахстана, которая подразумевает, что в таком расширенном формате с приглашением соответствующих гостей, государств, будут создаваться возможности для того, чтобы позиционировать СНГ, знакомить с тем, что происходит в СНГ, но четко очерченного круга такого рода приглашенных, приглашаемых нет", - сказал Панкин, отвечая на вопрос о том, какие страны присоединились к формату "СНГ+". Он отметил, что страны могут сами попросить о приглашении. "До этой стадии еще не дошло, всё еще работаем над соответствующими решениями", - добавил он
https://ria.ru/20250911/mid-2041169330.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан, александр панкин, снг
В мире, Россия, Казахстан, Александр Панкин, СНГ
В МИД России рассказали о формате "СНГ+"
Панкин: четко очерченного круга приглашенных в формат "СНГ+" стран пока нет