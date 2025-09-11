https://ria.ru/20250911/mid-2041169330.html
В МИД России высказались о развитии отношений Баку и Еревана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, комментируя РИА Новости наличие каких-либо угроз продолжения членства Армении и Азербайджана в СНГ, указал на нормализацию отношений двух стран.Отвечая на вопрос, он уточнил: "Угрозы со стороны кого? Для кого и со стороны кого?""На самом деле членство в СНГ оно добровольное", - подчеркнул он.По словам замглавы МИД РФ, обе страны достаточно часто присоединяются к совместным заявлениям и к документам, принимаемым на разных уровнях."Я не знаю, с чего взялось слово "угроза". Это свободное объединение государств. Тем более, нормализация отношений, мы видим, идет между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что это тоже будет позитивный фактор для дальнейшего участия в СНГ", - заключил он.Ранее глава МИД Армении заявлял, что Ереван и Баку находятся в начале пути к окончательному миру.В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
