Матвиенко отметила важность контроля репродуктивного здоровья мужчин

15:04 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила использовать опыт Москвы и создавать в регионах консультации, где мужчины могли бы проверить состояние своего репродуктивного здоровья. "Сергей Семёнович (Собянин – ред.) много говорил о женских консультациях, о женском здоровье, что очень правильно. Но хочу ещё раз подчеркнуть, что контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только женщин, но и мужчин. Нужны, если хотите, мужские консультации. Вот, заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано "женская консультация". Да он никогда в жизни не пойдёт", - сказала спикер СФ на пленарном заседании шестого Форума социальных инноваций регионов. По словам Матвиенко, есть практика в Москве, в других регионах, когда стоит здание, "половина написана "женская консультация", отдельный вход, половина "мужская консультация" для мужчин, отдельный вход, потому что, к сожалению, уровень бесплодия растёт, и здесь своевременная врачебная помощь часто очень спасает семьи, которые хотят детей, но по тем или иным причинам не могут", - отметила политик. Матвиенко предложила участникам форума учитывать этот опыт Москвы.
общество, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила использовать опыт Москвы и создавать в регионах консультации, где мужчины могли бы проверить состояние своего репродуктивного здоровья.
"Сергей Семёнович (Собянин – ред.) много говорил о женских консультациях, о женском здоровье, что очень правильно. Но хочу ещё раз подчеркнуть, что контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только женщин, но и мужчин. Нужны, если хотите, мужские консультации. Вот, заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано "женская консультация". Да он никогда в жизни не пойдёт", - сказала спикер СФ на пленарном заседании шестого Форума социальных инноваций регионов.
По словам Матвиенко, есть практика в Москве, в других регионах, когда стоит здание, "половина написана "женская консультация", отдельный вход, половина "мужская консультация" для мужчин, отдельный вход, потому что, к сожалению, уровень бесплодия растёт, и здесь своевременная врачебная помощь часто очень спасает семьи, которые хотят детей, но по тем или иным причинам не могут", - отметила политик.
Матвиенко предложила участникам форума учитывать этот опыт Москвы.
ОбществоМоскваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
