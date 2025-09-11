На Камчатке открылись избирательные участки

https://ria.ru/20250911/kamchatka-2041325484.html
Избирательные участки открылись для голосования на выборах губернатора Камчатского края, которое продлится в течение 12, 13 и 14 сентября.
2025-09-11T23:01:00+03:00
2025-09-11T23:01:00+03:00
2025-09-11T23:21:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах губернатора Камчатского края, которое продлится в течение 12, 13 и 14 сентября. "В пятницу в 8.00 по местному времени (23.00 четверга мск) во всех населенных пунктах региона открылись 178 постоянных избирательных участков. Проголосовать сегодня можно до 20.00 (11.00 мск)", - сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина. Проголосовать за кандидата на должность губернатора можно будет на своем избирательном участке в любой из трех дней. Всего более 600 наблюдателей проследят за ходом голосования на выборах в единый день голосования в Камчатском крае, добавила Иринина. С 24 августа по 11 сентября проходило досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях региона. Сто семнадцать избирательных участков работало для рыболовецких судов, 18 — для работников оленеводческих бригад, метеостанций, заповедников, горняков, военнослужащих на погранзаставах. Кроме того, досрочное голосование было организовано на восьми участках для пациентов больничных стационаров, сообщили агентству в краевом избиркоме. На Камчатке, по данным на 1 июля, зарегистрировано 225 626 избирателей. На должность губернатора претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Владимир Солодов, представитель КПРФ Роман Литвинов, кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин и кандидат от ЛДПР Василина Кулиева. Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Предыдущие выборы губернатора состоялись в Камчатском крае 13 сентября 2020 года в единый день голосования. Основное голосование проходило в течение одного дня, досрочное – в течение двух предыдущих дней. Было зарегистрировано пять кандидатов. За Солодова со статусом самовыдвиженца отдали голоса 67,9 тысячи жителей Камчатки (80,51%). Второе место занял представитель ЛДПР Валерий Калашников, набравший 5 650 голосов (6,7%). Явка на выборы губернатора Камчатки в 2020 году составила 84 363 человека (37,15% избирателей).
