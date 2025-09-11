Рейтинг@Mail.ru
Франция задействует три истребителя Rafale над Польшей и востоком Европы
21:07 11.09.2025 (обновлено: 21:44 11.09.2025)
Франция задействует три истребителя Rafale над Польшей и востоком Европы
Франция задействует три истребителя Rafale над Польшей и востоком Европы
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Франция направит три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши, сообщил президент Эммануэль Макрон."Я принял решение мобилизовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с нашими союзниками по НАТО", — написал он.По словам Макрона, он принял это решение после недавней ситуации с беспилотниками.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Франция направит три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши, сообщил президент Эммануэль Макрон.
"Я принял решение мобилизовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с нашими союзниками по НАТО", — написал он.
По словам Макрона, он принял это решение после недавней ситуации с беспилотниками.

Инцидент с БПЛА в Польше

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
